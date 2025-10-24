[속보] 李대통령 “수도권 집값 시정 안 되면 日처럼 ‘잃어버린 30년’ 시작”

이재명 대통령은 24일 “수도권 집값 문제가 시정되지 않으면 일본처럼 언젠가 잃어버린 30년이 시작될 것”이라며 지역 균형 발전의 중요성을 강조했다.

이재명 대통령이 24일 대구광역시 북구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 오후 대구 덱스코에서 열린 ‘대구의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 모두발언을 통해 “최근 집 문제 때문에 시끄러운데 그 문제 해결을 위해서도 지역균형, 지방 발전이 중요한 과제”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국의 제일 큰 문제는 지방과 수도권의 불균형이 너무 심할 뿐 아니라 앞으로 개선될 여지보단 악화할 가능성이 훨씬 높아 보인다는 것”이라며 “대한민국은 지속적으로 성장·발전한 나라였고 전 세계가 보는 모범적 성장 국가였다. 그런데 안을 들여다보면 너무 차이가 크다. 어느 지역은 너무 많아서 문제고, 어느 지역은 부족해서 문제다. 이 문제를 반드시 해결해야겠다”고 말했다.

이어 “정부의 가장 중요한 과제인 지역균형 발전은 지역을 위한 배려가 아니라 대한민국이 지속적으로 성장·발전하기 위한, 어쩌면 생존하기 위한 마지막 탈출구다. 필수 전략, 생존 전략”이라며 “앞으로는 지방에 대해 인센티브를 주는 것을 너무 당연히 여기는 사회를 만들어야겠다”고 강조했다.

이 대통령은 고(故) 박정희 전 대통령을 언급하기도 했다. 그는 “대구·경북 국민이 자랑스럽게 생각하는 박정희 전 대통령이 산업화라는 큰 업적을 이뤄냈다”며 “비판적 요소가 분명히 있지만 대한민국의 산업화, 경제 발전을 이끌어낸 공적에 대해서는 누구나 인정할 것”이라고 말했다.

다만 그는 이같은 정책이 재벌 체제와 수도권 집중이라는 부작용을 낳았다며 “한때는 효율적으로 작동했는데 이제 한계가 드러나고 있기 때문에 지금부터 시정해야 한다. 그때 정책이 잘못됐다는 게 아니라 새로운 시대에는 새로운 정책으로 새로운 길을 찾아야 한다”고 했다.

그러면서 “지역균형 발전은 우리 새로운 정부의 핵심 정책이고, 흔들림 없이 아주 강력하게 추진해 나가겠다”고 약속했다.