HD현대 ‘정기선 회장’ 후속 임원인사…80명 승진·발령

HD현대가 24일 2025년도 임원인사를 실시했다. 지난 17일 정기선 회장 취임과 함께 발표한 사장단 인사에 이은 후속조치로 모두 80명이 승진 및 발령 대상에 포함됐다.

경기 성남시에 있는 HD현대 글로벌 R&D센터. HD현대 제공

이날 인사에서 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD한국조선해양 박준수 상무와 HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했으며, HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명이 상무로 신규 선임됐다.

HD현대 관계자는 “그룹 전반의 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려하여 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 밝혔다.

HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이며, 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.