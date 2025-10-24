코오롱스포츠, 산림청과 '동서 트레일' 조성 위한 업무협약

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC) 코오롱스포츠는 산림청, 한국 등산·트레킹지원센터와 세계적인 트레일 구간을 조성하는 내용의 업무협약을 맺었다고 24일 밝혔다.

23일 경북 봉화군 춘양면 도심리 마을숲에서 열린 코오롱FnC-산림청-한국등산트레킹지원센터 업무 협약식에서 이규호(왼쪽 네 번째) 코오롱그룹 부회장과 김인호(가운데) 산림청장이 기념사진을 촬영하고 있다. 코오롱FnC 제공

지난 23일 경북 봉화군 춘양면 도심리 마을숲에서 진행된 이번 협약식은 국내 최초 백패킹 장거리 숲길인 ‘동서 트레일’을 세계적인 수준의 트레일 구간으로 발전시키기 위한 민관 협력의 자리로 마련됐다.

‘동서 트레일’은 경북 울진부터 충남 태안에 이르기까지 한반도를 가로지르는 형태로, 총 약 849km(55구간)에 달하며, 이 중 17개 구간(244km)이 시범 운영 중으로, 모든 구간의 완공은 2026년을 예상하고 있다.

협약식은 김인호 산림청장, 김정훈 코오롱FnC 상무, 서경덕 한국 등산∙트레킹지원센터 이사장이 참석하였으며, 코오롱그룹 이규호 부회장이 2025 동서트레일 걷기행사에 참석하여 상호 협력과 발전의 의미를 더했다.

코오롱스포츠는 이번 협약식을 통해 동서 트레일 활성화를 위한 스마트폰 어플리케이션 개발 및 시스템을 기부하며, 트레킹 등 아웃도어 프로그램 운영 등을 추진한다는 계획이다. 산림청은 건전한 등산 문화 확산과 함께 지역 활성화를 위한 정책과 행정을 지원하고 한국 등산∙트레일지원센터는 시스템 관리와 운영 등을 지원 사격한다.

이규호 코오롱 그룹 부회장은 “자연과 인간을 연결하는 그 가운데에 코오롱스포츠가 역할을 하고자 한다. 코오롱 그룹은 중장기적 관점에서 동서트레일의 활성화를 위해 힘을 보태겠다”고 전했다.