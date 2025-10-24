◆경무관 전보 △경찰청 국제협력관 이재영 △〃 범죄예방대응국 치안상황관리관 강순보 △〃 치안정보국 치안정보심의관 송영호 △〃 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관 박우현 △〃 국가수사본부 안보수사국 안보수사심의관 김보준 △〃 전기통신금융사기통합대응단장 신효섭 △〃 행정안전부 경찰협력관 김종민 △서울경찰청 경무부장 송유철 △〃 경비부장 김병기 △〃 치안정보부장 김성재 △〃 수사부장 최종상 △〃 범죄예방대응부장 강상길 △〃 101경비단장 양영우 △〃 기동단장 이관형 △〃 강서경찰서장 오승진 △〃 송파경찰서장 오상택 △부산경찰청 공공안전부장 정성수 △〃 수사부장 원창학 △〃 해운대경찰서장 이봉균 △대구경찰청 수사부장 정지천 △〃 수성경찰서장 최미섭 △인천경찰청 생활안전부장 김동욱 △〃 인천국제공항경찰단장 김용종 △〃 남동경찰서장 신종묵 △광주경찰청 공공안전부장 김찬수 △〃 수사부장 정경호 △〃 광산경찰서장 김철우 △대전경찰청 공공안전부장 김진태 △울산경찰청 수사부장 김동욱 △경기남부경찰청 경무부장 김남희 △〃 공공안전부장 김홍근 △〃 수사부장 최기영 △〃 생활안전부장 정진관 △〃 분당경찰서장 심한철 △〃 부천원미경찰서장 김형률 △경기북부경찰청 수사부장 김성종 △〃 생활안전부장 이준형 △강원경찰청 공공안전부장 박재현 △〃 생활안전부장 이상국 △〃 원주경찰서장 김광식 △충북경찰청 공공안전부장 정창옥 △〃 수사부장 임경우 △〃 생활안전부장 김문영 △〃 청주흥덕경찰서장 임종명
