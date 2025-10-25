‘용인 반도체 고속도로’ 현실화…민자적격성 조사 통과

이상일 시장 민선 8기 공약…총연장 45㎞, 왕복 4차로

반도체 거점 핵심 교통인프라…공급망·인재유입 확보

경기 용인시 남사·이동읍의 첨단시스템반도체 국가산업단지와 원삼면의 용인 반도체클러스터를 동서로 잇는 ‘반도체 고속도로’ 민간투자사업이 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 적격성 조사를 통과했다고 24일 시가 밝혔다.

이상일 용인시장은 “적격성 조사 통과를 환영한다”며 “사업실현의 중대관문을 넘어섰고 고속도로 건설 가능성 역시 한층 커졌다”고 평가했다. 해당 사업은 이 시장의 민선 8기 공약이다.

용인시 반도체 고속도로 위치도. 용인시 제공

도로는 화성시 양감면(평택화성고속도로)에서 용인시 남사읍(경부고속도로)과 이동읍·원삼면 남쪽을 거쳐 안성시 일죽면(중부고속도로)까지 연결되는 총연장 45㎞, 왕복 4차로로 설계됐다.

반도체 중심지를 잇는 핵심 산업 축으로 경부고속도로, 국도 45호선, 포천~세종 고속도로, 중부고속도로 등 주요 도로들을 묶는다.

첨단시스템반도체 국가산단과 반도체 클러스터 가동과 주변 산업단지에 입주할 반도체 관련 기업들의 경쟁력 제고에 필수적인 인프라로 평가받는다.

이동·남사읍 일원에 조성될 777만3656㎡ 규모의 첨단시스템반도체 국가산단에는 삼성전자가 360조원을 투자해 팹(반도체 생산공장) 6기를 세운다. 원삼면 일원 415만6135㎡에는 SK하이닉스가 122조원을 투입해 4기의 팹을 건설하는 용인 반도체클러스터를 조성 중이다.

용인 반도체 클러스터 조감도. 용인시 제공

고속도로가 개통하면 물류비 절감, 교통 혼잡 완화, 산업단지 접근성 개선 등 경제적 파급효과와 함께 협력사 유치, 고부가가치 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 지역 균형발전 효과도 기대할 수 있다.

국토교통부는 이 고속도로를 민자로 건설하기 위해 2023년 11월 KDI에 적격성 조사를 의뢰했다.

첨단시스템반도체 국가산단이 예정된 용인 남사읍 일대. 용인시 제공

앞서 이 시장은 지난 지방선거 당시 반도체 고속도로 건설을 약속한 바 있다. 시장 취임 이후에는 국토부에 수차례 사업의 필요성을 설명하고 도움을 요청했다. 올해 4월에는 국토부 장관에게 반도체 고속도로를 비롯해 ‘용인~충주 민자고속도로’, ‘제2영동연결(의왕~용인~광주) 민자고속도로’ 등의 신속한 추진을 요청하는 서한을 보냈다.

이 시장은 “공약으로 제시했던 반도체 고속도로 사업이 민자 적격성 조사를 통과해 사업실현 가능성을 높인 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “반도체 고속도로 건설이 원활하게 추진되도록 관계기관과 협력할 것”이라고 말했다.