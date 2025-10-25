야생 곰의 약점은 코였다… 맨손으로 곰 때려잡은 전직 복서

야생 곰에게 습격당한 60대 남성이 맨손으로 맞서 싸워 목숨을 건졌다. 전직 권투 선수였던 이 남성의 생존은 전문가들도 놀랄 정도다.
22일(현지시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주 크랜브룩 북동쪽 숲에서 사슴 사냥을 하던 조 펜드리(63)는 아내와 함께 어미 그리즐리 곰과 새끼 두 마리를 마주쳤다.
곰은 곧바로 공격 태세를 갖추고 펜드리에게 돌진했다. 아내가 총을 쐈지만 곰은 멈추지 않았다.
펜드리는 쓰러지면서 입술과 두피가 찢기고 손가락 일부가 절단되는 등 심각한 부상을 입었다. 양팔과 갈비뼈, 코뼈, 광대뼈까지 골절됐다. 그는 “곰의 입 안에 머리가 들어갔다”고 당시를 회상했다.
전직 복서였던 그는 본능적으로 곰의 코를 가격하기 시작했다. 몇 분간에 걸쳐 주먹을 날린 끝에 곰은 물러났다.
그는 “복싱할 때처럼 코를 노렸다. 몇 분간 계속 주먹을 날렸더니 곰이 도망갔다”고 말했다. 곧 바로 구조대가 도착해 펜드리를 병원으로 이송했고, 그는 응급수술을 받고 회복 중이다.
아내는 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증세를 겪고 있다. 아내는 “아직도 꿈에서 곰이 달려드는 장면을 본다”며 “다시 일상으로 돌아갈 수 있을지 모르겠다”고 털어놨다.
한편 브리티시컬럼비아주 자연보호관 서비스(COS)는 사회관계망서비스(SNS)에 며칠 뒤 해당 지역에서 펜드리를 공격한 곰이 죽은 채 발견됐으며 사인은 패혈증이라고 밝혔다.