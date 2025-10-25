가을 환절기 수요 대비…유통업계, 계절 특화 할인전

최근 아침저녁으로 쌀쌀한 날씨가 이어지며 환절기 대비 수요가 커지자 유통업계가 계절 특화 할인전에 나섰다.

11번가 제공

건강식품부터 방한 패션, 리빙·가전까지 체온 관리와 일상 편의를 위한 제품들을 중심으로 다양한 기획전을 선보이고 있다.

25일 업계에 따르면 11번가는 환절기를 맞이해 건강 관리에 도움을 주는 상품들을 할인 판매하는 기획전을 오는 26일까지 진행한다.

홍삼·건강즙·영양제 등 면역력에 도움이 되는 제품들을 중심으로 최대 15% 할인 혜택을 제공한다.

대표 상품으로는 △'풀무원 매일배달 채소습관 녹즙' △'이경제 흑염소 진액 진(眞)' △'고려은단 골드플러스' 등이 있다.

이외에도 견과류 고명이 가득한 '마루쌍화차'와 물 한방울 넣지 않은 '농부창고 수제 생강차' 등 몸을 따뜻하게 데워주는 전통차들도 한 자리에 모았다.

쿠팡은 다음달 2일까지 가을·겨울 시즌 필수 의류인 맨투맨과 후디를 특가에 판매하는 '맨투맨&후디 페어'를 연다.

이번 행사엔 40여 개 브랜드가 참여해 '편안한 스트리트 무드'의 가을 패션을 제안한다.

대표 상품으로 △널디 컬러 블락 레이싱 후디 △세터 더블린 언발란스 맨투맨 △게스 빅 레터링 기모 맨투맨 △까웨 코튼 후드티 등 트렌드 아이템이 다양하다.

또 3만원 이상 구매 시 3000원, 5만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰이 제공되며, 일부 브랜드 상품은 즉시 할인도 적용된다.

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 자사의 연말 가장 큰 행사인 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)'에 이어 오는 28일까지 '온쇼페 애프터파티'를 연다.

이번 행사에선 식품·리빙·유아동 제품은 최대 20% 할인되며, 디지털·가전 카테고리에선 최대 40만원 할인 혜택을 받을 수 있다.

결제 시 중복할인이 가능한 7% 쿠폰도 지급한다.

특히 이번엔 추운 날씨 대비 방한용품들도 선보이는데, 대표 참여 브랜드로는 △신일전자 △현대리바트 △경동나비엔 등이 있다.

SSG닷컴은 오는 26일까지 '쓱닷컴 22Week' 행사를 열고 그로서리 할인전을 진행한다.

타임딜, 쓱배송 22대 특가전, 판매자배송 프로모션을 통해 농축수산물을 비롯한 신선식품과 가공식품을 합리적인 가격에 선보인다.

타임딜 대표상품으로 △제주 햇 감귤(4.5㎏) 1만1000원대 △1등급 한우등심(300g) 2만4000원대 △동원 라이트스탠다드 참치(150g*9개)를 1만7000원대에 판매한다.

쓱배송 22대 특가전을 통해선 △왕가 서천김 직화구이김(12봉) △CJ 해찬들 100% 국산고추장(1㎏) △풀무원 왕감자 통모짜 핫도그(360g) 등을 1+1 구성으로 만나볼 수 있다.

할인 쿠폰은 구매 금액대별로 차등 적용된다.

행사 상품 5만원 이상 구매 시 5000원, 7만원 이상 7000원, 10만원 이상 구매 시 최대 2만2000원을 즉시 할인 받을 수 있는 쿠폰을 지급한다.