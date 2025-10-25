국힘 장동혁, 알고보니 아파트만 4채?… 민주 “남 탓 행태, 뻔뻔함이 하늘을 찔러”

“국힘, 부동산 투기꾼 이익집단…내로남불 본진”

“충남 보령·서산·진주에는 논·밭·임야까지 촘촘히 보유”

더불어민주당은 24일 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 “아파트만 4채인 장동혁 대표, 부동산 싹쓸이 특별위원회 위원장 아닌가”라고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 노원구 상계5 재정비촉진구역에서 열린 국민의힘-서울특별시 부동산 대책 현장 회의에서 발언하고 있다. 공동취재

문금주 민주당 원내대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 내고 이같이 말하며 “부동산 투기꾼들의 천국을 만든 국민의힘, 이제 민생을 입에 올릴 자격조차 없다”고 했다.

문 원내대변인은 “국민의힘의 내로남불식 막말 정치가 이미 한계를 넘어섰다. 자신들의 탐욕과 투기 행각을 감추기 위해 남 탓만 일삼는 행태, 그 뻔뻔함이 하늘을 찌른다”며 “국민의힘은 더 이상 보수 정당이 아니다. 부동산 투기꾼들의 이익집단, 내로남불의 본진일 뿐”이라고 말했다.

이어 “장 대표와 부인 등 일가의 부동산 재산 현황을 보면 답은 명확하다. 서울 구로·영등포에서 경기도, 경남, 대전, 충남 보령까지 전국을 색칠하듯 부동산을 쓸어 담았다”며 “아파트만 4채, 오피스텔과 단독주택까지 챙기고 지역구가 아닌 대전에도 아파트를 임대했다”고 했다.

그러면서 “충남 보령·서산·진주에는 논·밭·임야까지 촘촘히 보유하고 있다. 토지 재산만 10억원을 훌쩍 넘으며, 특히 서산 땅값 급등은 이미 잘 알려진 사실”이라며 “국민의힘이 그토록 ‘부동산 규제 완화’를 외쳐온 이유, 이제 명백하지 않나”라고 말했다.

또 “그들의 정치는 서민을 위한 정치가 아니라, 자기 땅값 올리기를 위한 탐욕의 정치였다. 규제를 풀어야 한다며 울부짖던 목소리, 그 모든 외침은 자신들의 부동산을 불리기 위한 아우성이었다”며 “이런 자들이 서민의 눈물을 논한다니. 국민을 우롱하지 마라”고 했다.

그는 “국민의힘은 서민의 고통을 투기의 디딤돌로 삼아 성장한 정당이다. 앞에서는 민생을 외치고, 뒤에서는 집을 사고 땅을 사며 서민의 마지막 희망까지 사유화해왔다”며 “민주당은 다르다. 부동산으로 돈 버는 정치, 특권으로 부를 축적하는 시대를 반드시 끝내겠다. 공정한 주거 질서를 세우겠다”고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 오전 서울 노원구 상계동에서 열린 ‘국민의힘-서울시 부동산 대책 현장 회의’에 참석해 정부의 10·15 부동산 대책을 두고 “내 집 마련조차 죄악이라고 손가락질하는 그런 고약한 머리에선 제대로 된 부동산 정책이 나올 수 없다”며 “국토교통부 차관을 비롯한 관련 공무원부터 즉각 경질하는 것이 정책 전환의 시작”이라고 비판했다.

오세훈 서울시장, 국민의힘 장동혁 당대표, 송언석 원내대표 등이 24일 오전 서울 노원구 상계5 재정비촉진구역에서 열린 국민의힘-서울특별시 부동산 대책 현장 회의에서 현장점검을 하고 있다. 공동취재

장 대표는 최근 복기왕 더불어민주당 의원의 ‘15억 원 서민아파트’ 발언 관련 “용어를 잘못 선택한 망언이 아니라 부동산 정책의 기본부터, 기준부터 틀렸다는 것을 말해준다”고 말했다.

그러면서 정부·여당을 향해 “자신들은 욕망의 화신이 되어 이것저것 가리지 않고, 이것저것 집어먹다 접시까지 삼켜놓고는 국민들을 향해 집 한 채 마련조차 죄악이라고 손가락질하는 고약한 머리에선 제대로 된 정책이 나올 수 없다”고 했다.

장 대표는 “지금은 수도권에서 주택 공급할 부지를 찾는 것 자체가 매우 어려운 상황이다. 따라서 재개발, 재건축 같은 정비 사업을 촉진하고 빨리 진행될 수 있도록 하는 것이야말로 매우 현실적이고 효율적인 대안 중 하나다”라고 강조했다.

이어 “그럼에도 불구하고 이번 대책은 정비사업에 의한 주택 공급의 길마저 막아놓는 무책임한 대책이다”라며 “국민의힘과 서울시가 한 팀이 되어 긴밀하게 협력하고, 청년과 서민을 위한 튼튼한 주거사다리를 놓을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.