“10월인데 23도?…반팔 다시 꺼내야 하나”

기상청, 낮 최고기온 16~23도 예상

25일 토요일 기온이 평년보다 높아 옷차림을 가볍게 해야겠다. 최근 비가 잦았던 동해안 지역에는 이날까지 내린 비로 인해 산사태나 토사유출 등 피해가 발생할 수 있으니 유의해야겠다.

뉴스1 자료사진

기상청은 이날 아침 최저기온은 9~16도, 낮 최고기온은 16~23도로 예상된다고 밝혔다. 기온은 평년(최저 4~13도, 최고 17~21도)보다 높겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 12도 △인천 12도 △춘천 10도 △강릉 12도 △대전 12도 △대구 13도 △부산 16도 △전주 13도 △광주 13도 △제주 18도다.

낮 최고기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 18도 △강릉 17도 △대전 19도 △대구 20도 △부산 23도 △전주 20도 △광주 21도 △제주 22도다.

이날 한반도는 중국 북부지방에서 서해상으로 이동하는 대륙고기압의 영향을 받겠고, 동해안은 중국 북동지방에서 동해북부해상으로 확장하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 강원영동은 흐리겠고, 그 밖의 전국은 구름이 많다가 오전부터 차차 흐려지겠다.

강원영동북부와 경북동해안에는 새벽 6시까지 가끔 비가 내리겠고, 강원영서와 경북내륙, 부산·울산에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 이날까지 총 예상 강수량은 △강원영동 20~60㎜ △경북북부동해안 20~60㎜ △울릉도·독도 10~40㎜ △부산 5~10㎜다.

최근 잦은 비로 동해안 지역의 지반이 약해진 가운데, 25일까지 내리는 비로 인해 산사태나 토사유출 등 피해가 발생할 가능성이 있다. 낙엽이나 이물질에 의한 배수구 막힘으로 인한 침수 피해가 우려되므로 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.

해상은 거칠겠다. 경북북부앞바다와 동해남부북쪽먼바다는 이날 새벽까지 바람이 시속 30~60㎞(초속 8~16m)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다.

또한 동해안을 중심으로 너울성 파도가 백사장으로 강하게 밀려오거나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의해야겠다.

강풍도 이어지겠다. 동해안과 남해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 불겠으니, 시설물 관리에 주의가 요구된다.