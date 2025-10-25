‘지귀연 부장판사 룸살롱 의혹’에… 공수처장 “수사가 한창 진행 중”

“지귀연 무리한 수사 아냐…영장 일부 발부”

오동운 고위공직자범죄수사처장은 24일 서울중앙지법 지귀연 부장판사 관련 의혹에 대한 수사가 무리하다 생각지 않는다고 밝혔다.

오동운 공수처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 고위공직자범죄수사처 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

오 처장은 이날 국회 법제사법위원회 공수처 국정감사에서 “윤석열 전 대통령의 구속취소 결정과 관련해 여러 가지 의혹이 불거져 광범위하게 수사하고 있다”며 “무리한 수사라고 생각하지 않는다”고 말했다.

지 부장판사의 ‘룸살롱 의혹’ 수사 과정에서 영장이 기각되거나 발부된 적이 있냐는 더불어민주당 서영교 의원의 질의에는 “일부 기각되기도 했고, 일부는 발부되기도 했다”며 “그 부분 수사가 한창 진행 중”이라고 말했다.

휴대전화 내역 관련 영장을 발부받았냐는 질문에는 “그 부분을 포함해서 말씀드린 것”이라고 답했다.

지 부장판사의 구속취소 결정과 관련해서도 “아주 부당하게 구속취소됐고 (검찰의) 즉시항고도 이뤄지지 않았다”며 “그 결정을 한 재판부가 내란 재판을 주도하고 있는 점에 대해서 경각심을 갖고 있다”고 말했다.

이어 지 부장판사의 직무범죄인 뇌물죄는 공수처 수사 대상으로 현재 수사할 사항이 있는지를 살펴보고 있다면서 “적법한 절차에 따라 어긋남 없이 수사 지휘하겠다”고 했다.