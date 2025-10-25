민주, 국힘 장동혁 ‘아파트만 4채·부동산 싹쓸이’ 공세… 장 “보유 6채 모두 목적 있어”

“국회의원이 되기 전 2채가 전부”



장동혁 국민의힘 대표는 25일 더불어민주당이 장 대표의 부동산 보유 내역을 두고 ‘부동산 싹쓸이 위원장’이라는 공세를 펴는 데 대해 “정치인으로서 마음이 무겁다”며 “보유한 6채 모두 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”고 했다.

장동혁 국민의힘 당대표가 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 2025 국민의힘 평생당원 초청간담회에 참석하고 있다. 뉴스1

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 이와 관련된 질문에 “실수요가 있는 것이고 거주하는 것들이지만 집 한 채 없는 국민들에게는 정치인으로서 아파트 4채를 보유하고 있다는 것 자체가 마음이 무겁다”며 이같이 말했다.

그는 “지금 구로동 30평대 아파트에 살고 있다. 고향 시골 마을에 94세 노모가 살고 계신 오래된 농가 주택을 상속받아 소유하고 있다. 국회의원이 되기 전에는 그 2채가 전부”라며 “의원이 된 이후에는 지역구에 아파트 1채를 구입했고, 의정활동을 위해 국회 앞에 오피스텔을 하나 구입했다. 의원이 된 이후에는 그렇게 4채가 됐다”고 설명했다.

이어 “얼마 전 장인어른께서 돌아가시면서 장모님이 지금 살고 계신 경남 진주 아파트 1채를 상속인들 간 지분으로 상속받아 5분의 1의 지분을 가지고 있다”며 “장인어른께서 퇴직금으로 마련한 경기도 아파트 1채를 월세를 놓아서 그 월세로 장모님이 생활하고 계신다. 그 아파트 또한 상속인들끼리 지분으로 소유하고 있다. 아내가 10분의 1 지분을 소유하고 있다”고 해명했다.

그러면서 “이렇게 부동산 6채를 소유하고 있지만 모두 다 실거주용”이라며 “다만 1채만 장모님께서 월세를 통해 생활하기 위해 실거주가 아닌 아파트 1채를 가지고 계신다”고 부연했다.

장 대표는 “민주당이 지적하는 아파트 4채를 합한 가격이 6억6000만원 정도다. 나머지 것을 다 합해도 아파트 주택가격의 합산액은 8억5000만원 정도”라며 “저를 흠집 내서 제가 맡고 있는 부동산 정책 정상화 특별위원회 위원장에서 내려오길 바라겠지만, 제가 가지고 있는 부동산은 전부 실거주용이거나 특별한 다른 목적을 가지고 있다”고 말했다.

그는 “부동산 특위 위원장으로 계속 활동하면서 이재명 정부와 민주당의 잘못된 부동산 정책을 지적하고 대안을 제시하도록 할 것”이라며 “민주당이 지금 해야 할 일은 제 부동산 내역을 연구해 아무런 근거 없이 의혹을 제기하고 연막탄 터뜨리고 도망가는 게 아니라 진정 국민들이 원하는 부동산 정책이 무엇인지 고민할 때”라고 했다.

이재명 대통령과 김병기 민주당 원내대표를 향해서는 “제안하겠다. 제가 가지고 있는 주택 모두와 토지를 다 드리겠다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 당대표가 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 2025 국민의힘 평생당원 초청간담회에 참석해 당원들과 악수를 나누고 있다. 뉴스1

이어 “김 원내대표가 가지고 있는 장미 아파트 1채와 바꿀 용의가 있다. 이 대통령이 가지고 있는 분당 아파트 1채와 바꿀 용의가 있다”며 “등기비용과 세금까지 제가 다 부담하겠다. 제 제안에 답을 달라”고 했다.

이상경 국토부 차관이 사의를 표명한 데 대해서는 “차관이 사퇴한다고 해서 될 일은 아니다. 근본적으로 부동산 정책이 바뀌어야 한다”며 “이 정부의 부동산 정책에 대해 왜곡된 인식을 가지고 있는 인사가 있다면 사퇴해야 할 것”이라고 말했다.

앞서 민주당은 전날(24일) 장 대표를 겨냥해 “아파트만 4채인 장동혁 대표, 부동산 싹쓸이 특별위원회 위원장 아닌가”라고 했다.

문금주 민주당 원내대변인은 “부동산 투기꾼들의 천국을 만든 국민의힘, 이제 민생을 입에 올릴 자격조차 없다”고 했다.

문 원내대변인은 “국민의힘의 내로남불식 막말 정치가 이미 한계를 넘어섰다. 자신들의 탐욕과 투기 행각을 감추기 위해 남 탓만 일삼는 행태, 그 뻔뻔함이 하늘을 찌른다”며 “국민의힘은 더 이상 보수 정당이 아니다. 부동산 투기꾼들의 이익집단, 내로남불의 본진일 뿐”이라고 말했다.

이어 “장 대표와 부인 등 일가의 부동산 재산 현황을 보면 답은 명확하다. 서울 구로·영등포에서 경기도, 경남, 대전, 충남 보령까지 전국을 색칠하듯 부동산을 쓸어 담았다”며 “아파트만 4채, 오피스텔과 단독주택까지 챙기고 지역구가 아닌 대전에도 아파트를 임대했다”고 했다.

그러면서 “충남 보령·서산·진주에는 논·밭·임야까지 촘촘히 보유하고 있다. 토지 재산만 10억원을 훌쩍 넘으며, 특히 서산 땅값 급등은 이미 잘 알려진 사실”이라며 “국민의힘이 그토록 ‘부동산 규제 완화’를 외쳐온 이유, 이제 명백하지 않나”라고 말했다.

또 “그들의 정치는 서민을 위한 정치가 아니라, 자기 땅값 올리기를 위한 탐욕의 정치였다. 규제를 풀어야 한다며 울부짖던 목소리, 그 모든 외침은 자신들의 부동산을 불리기 위한 아우성이었다”며 “이런 자들이 서민의 눈물을 논한다니. 국민을 우롱하지 마라”고 했다.

그는 “국민의힘은 서민의 고통을 투기의 디딤돌로 삼아 성장한 정당이다. 앞에서는 민생을 외치고, 뒤에서는 집을 사고 땅을 사며 서민의 마지막 희망까지 사유화해왔다”며 “민주당은 다르다. 부동산으로 돈 버는 정치, 특권으로 부를 축적하는 시대를 반드시 끝내겠다. 공정한 주거 질서를 세우겠다”고 덧붙였다.