국회, 제주항공 여객기 참사 국정조사한다…26일 본회의 요구서 보고

더불어민주당이 국민의힘이 제안한 12·29 제주항공 여객기 참사 국정조사를 수용하기로 했다.

25일 더불어민주당 복수의 원내 관계자에 따르면, 국회는 26일 본회의에서 ‘항공 참사 국정조사 요구서’를 보고한다. 국민의힘의 국정조사 요구를 민주당이 받아들인 것이다.

지난 2024년 12월 30일 전남 무안군 무안국제공항 활주로에 전날 동체 착륙을 시도하다 충돌 후 폭발한 제주항공 여객기의 흔적과 잔해가 남아 있는 모습. 뉴스1

국정조사 요구서가 제출되면 국회의장은 각 교섭단체 대표와 협의해 특위를 구성하거나 관련 상임위원회를 조사위원회로 지정하게 된다.

국민의힘은 지난 21일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 원인과 12·29 제주항공 여객기 참사의 진상을 규명하기 위한 국정조사 요구서를 당론으로 국회 의안과에 제출했다.

민주당은 다만 국정자원 화재에 대한 국정조사는 정보시스템의 복구가 우선이고, 담당 상임위인 행정안전위원회의 추가 논의를 거쳐 실시 여부를 결정해야 한다는 입장인 것으로 알려졌다.

한편 국회는 26일 본회의에서 여야가 합의한 민생법안 70건을 포함한 총 75건의 안건을 상정할 예정이다. 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)에 나서진 않지만, 미합의 안건에 대해선 반대토론을 진행할 계획이다.