"자유 아닌 무책임"…캄보디아 선교·봉사 줄줄이 중단

이른바 '캄보디아 사태'가 장기화하며 현지에서 선교나 봉사활동을 추진해온 단체들이 잇달아 일정을 중단하고 있다.



외교부가 캄보디아 일부 지역에 '여행금지' 조치를 내린 가운데, 참가자를 위험에 노출하는 게 아니냐는 비판을 의식한 것으로 보인다.

25일 연합뉴스 취재를 종합하면 다음 달 28일부터 약 일주일간 캄보디아 단기선교를 계획했던 수도권 한 교회는 일정을 전면 취소했다.



교회 관계자는 통화에서 "여행 경보와 현지 상황 등을 지켜보다 결국 취소 결정을 내렸다"며 "교회 SNS 계정에 올린 모집 글도 전부 내렸다"고 말했다.



네이버 카페 '한국교회 피해자 모임'에는 다른 종교단체의 내년 캄보디아 캄퐁참 지역 선교를 놓고 논란이 벌어졌다.



한 카페 멤버는 "정부가 국민의 생명을 지키기 위해 '가지 말라'고 경고하는 곳에 청년들을 보내는 것은 종교의 자유가 아니라 범죄적 무책임"이라고 주장했다.



이 단체는 연합뉴스에 "내년 캄보디아 선교 계획이 없다"며 "이미 올해 1월부터 현지에 보내지 않고 있는 상황"이라고 했다.

삼육대 홈페이지 캡처

봉사활동도 중단되고 있다. 삼육대는 홈페이지를 통해 오는 겨울방학에 예정됐던 캄보디아 해외봉사대 일정을 학생 안전을 고려해 취소했다고 밝혔다.



캄보디아 국립 교원양성기관 '바탐방 교원대'와의 협약에 따른 일정이지만, 태국과 베트남·필리핀 등 다른 국가로 선회할 예정이다.



매년 자매결연 도시인 캄보디아 시엠레아프에 봉사단을 보내왔던 수원시도 올해 파견을 취소했다.



인천시도 봉사단 모집을 취소했으며, 경기도사회복지사협회 등 단체에서도 일정을 보류했다.

<연합>