'하트시그널2' 장미, 한강 뷰에서 프러포즈 반지 받고 눈물

채널A 예능 '하트시그널2'에 출연했던 방송인 겸 인플루언서 김장미가 남편에게 프러포즈를 받았다.

김장미는 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 남편으로부터 프러포즈를 받는 영상을 게시했다.

영상에는 김장미가 한강을 배경으로 한 장소에서 심플한 드레스차림으로 남편에게 반지를 받는 모습이 담겼다.

김장미는 눈물을 흘리며 기뻐하다 남편을 바라보며 입맞춤 하는 등 행복해하는 모습을 보였다.

이어 김장미는 "프러포즈 받으면 절대 안 울 거라고 생각했는데 우리가 이렇게 어려운 시간을 함께 이겨내고 예쁜 사랑을 할 수 있다는 게 너무 큰 축복인 것 같다"라며 "이 세상에서 오빠와 함께할 수 있다는 것만으로도 충분히 행복하고, 세상이 끝난다 해도 오빠가 내 곁에 있다면 행복하게 마무리할 수 있을 것 같아. 우리 앞으로도 행복하게 잘 살자"라며 남편에 대한 애정을 드러냈다.

이에 지인들은 "너무 예쁘고 멋진 커플", "장미야 행복하게 잘 살아", "결혼 너무 축하드려요", "결혼식 때 너무 예뻤다" 등의 댓글을 남기며 결혼을 축하했다.

채널A '하트시그널2' 출연 당시 김장미. 채널A

한편, 김장미는 1989년생으로 지난 2018년 방영된 채널A 예능 '하트시그널2'에 출연했다.

당시 그녀는 "미국 패션학교 FIT 출신이고 현재 뉴욕에서 큐레이터로 일하고 있다. 내년에 브랜드를 런칭해 한국으로 올 예정"이라고 자신을 소개한 바 있다.

또 방송 후반부에 '여자 메기'로 등장했고 여성 출연진 중에서도 성숙하면서 매력적인 커리어우먼 이미지를 선보여 많은 관심을 받았다.

방송 출연 후에는 다양한 미디어 콘텐츠에 출연하며 인플루언서로 활동했다.