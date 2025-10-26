'190억 빚 두리랜드' 임채무 손자 등장…"저 물려주실 건가요?"

배우 임채무와 그의 딸 임고운에 이어 손자 심지원까지 붕어빵 3대가 등장한다.

26일 오후 4시40분 방송하는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 329회는 적자에 허덕이는 '두리랜드'의 회장 임채무와 딸인 운영기획실장 임고운에 이어, 초등학교 4학년 외손자 심지원이 등장한다.

이들은 '두리랜드'를 살리기 위해 똘똘 뭉친 3대의 모습을 보여준다.

임채무는 심지원에 대해 "내가 세상에서 제일 사랑하는 사람이다"라고 앞서 밝힌 바 있다.

그러나 심지원은 등장과 함께 할아버지 임채무를 향해 "또 우리 엄마 혼내고 계셨어요?"라며 엄마를 보호하는 아들의 모습을 보여준다.

그뿐만 아니라 심지원은 "친구들이 잘 노는 큰 놀이기구가 있었으면 좋겠다"라든가 "블록이 있는 곳에 흔들리는 부분이 있다"라며 '두리랜드' 3세다운 예리함을 드러낸다.

할아버지를 이끌고 2층 블록을 찾은 심지원은 바닥을 일일이 두드리며 바닥에서 떨어져 있는 부분을 발견한 후 의기양양한 표정을 짓는다.

꼼꼼하게 하나씩 체크하는 '두리랜드' 3세의 깐깐한 모습에 MC 전현무는 "실사 나오신 분 같다"라며 거대한 채무로 '채무랜드'라고 불리는 '두리랜드'의 밝은 미래를 예견한다.

특히 심지원은 임채무를 향해 "할아버지 언제까지 운영하실 거예요?"라고 물은 후 "운영 힘들면 저 물려주실 건가요?"라며 당찬 질문을 던져 웃음을 자아낸다.

제작진은 "과연, 활활 타오르는 야망을 숨기지 않고 드러낸 초등학교 4학년 외손주의 질문에 임채무는 뭐라고 대답했을지, 이들의 '사랑과 진실'은 본 방송을 통해 공개된다"고 예고했다.

앞서 임채무는 여의도 아파트 두 채를 파는 등 사비를 털어 1990년 경기 양주에 두리랜드를 만들었다.

1970년대 드라마 촬영차 방문한 양주 인근에서 어른들이 시끄럽게 술을 마시는 장면을 보고, 어린이들이 안전하게 놀 수 있는 공간을 만들어야겠다고 다짐했다. 이후 꿈을 현실로 이뤄낸 것이다.

무료 입장 등으로 적자가 계속되자 2017년 10월 휴장에 들어갔고 재정비해 2020년 재개장했다.

당시 운영 적자로 빚이 150억원가량이었는데, 그 새 빚이 40억원가량 늘어나 현재 채무가 190억원가량인 것으로 알려졌다. 어쩔 수 없이 최근엔 소정의 입장료를 받기 시작했다.

<뉴시스>