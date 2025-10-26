국힘 장동혁 “주택6채, 다해야 8억5000” vs 김준혁 “1억7000 내 집 바꾸자 ‘서민 코스프레’ 국민 우롱”

장 “이재명·김병기 아파트와 바꿀 용의”

김 “어처구니없는 물타기, 장 대표 자리로 찾아가겠다…답해 달라”

국민의힘 장동혁 대표는 25일 더불어민주당이 자신에 대해 다수 아파트를 보유한 ‘부동산 싹쓸이 특별위원장’이라고 비판한 것과 관련, “민주당이 지적하는 아파트 4채는 가격이 6억6000만원 정도이며 나머지 것을 다 합쳐도 8억5000만원 정도”라고 말했다.

(왼쪽부터) 더불어민주당 김준혁 의원. 뉴스1 / 국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 노원구 상계5 재정비촉진구역에서 열린 국민의힘-서울특별시 부동산 대책 현장 회의에서 발언하고 있다. 공동취재

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “우선 집 한 채 없는 국민들에게 정치인으로서 아파트 4채를 보유하고 있다는 것 자체가 마음이 무겁다”라며 이같이 밝혔다.

그는 “민주당에서 저를 흠집 내고 당 부동산특위 위원장에서 내려오기를 바라겠지만 제가 가지고 있는 부동산은 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”라고 말한 뒤 투기성이 아니라는 취지로 상세하게 해명했다.

장 대표는 “저는 서울 구로구에 30평대 아파트에 살고 있고, 시골의 94세 노모가 살고 계신 주택을 상속받았다”며 “국회의원이 된 이후 지역구(충남 보령·서천)에 아파트를 한 채 구입했고, 의정활동을 위해 국회 앞 오피스텔을 구입했다”고 말했다.

장 대표는 “얼마 전 장인어른이 돌아가시면서 장모님이 살고 있는 경남 진주의 아파트 지분 5분의 1을 상속받았고, 장인어른이 퇴직금으로 마련한 경기도 아파트는 지분 10분의 1을 상속받았다”며 “경기도 아파트는 장모님이 월세를 받아 생활 중”이라고 설명했다.

장 대표는 “이렇게 (부동산) 6채를 소유하고 있지만, 장모님이 생활을 위해 월세를 준 한 채(경기도 아파트)만 실거주가 아니다”라고 강조했다.

이어 “민주당이 비판한다면 제가 가진 주택과 토지까지 모두 다 김병기 원내대표가 가진 장미 아파트나 이재명 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다”라며 “등기 비용과 세금까지 제가 다 부담하겠다. 제 제안에 이 대통령은 답을 달라”고 말했다.

장 대표는 “민주당에서 지금 해야 할 일은 제 부동산 내역을 연구해 아무런 근거 없이 의혹을 제기하고, 연막탄 터뜨려 도망갈 것이 아니라 진정 국민이 원하는 부동산 정책이 무엇인지 고민할 때”라고 말했다.

이에 대해 더불어민주당 김준혁 의원이 장 대표의 아파트 발언을 겨냥해 직접 집을 교환하자고 제안했다.

김 의원은 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 “장동혁 대표가 자신이 소유한 아파트 4채가 8억5000만 원밖에 안 된다며 이재명 대통령의 집과 바꾸자고 했다”며 “이 얼마나 어처구니없는 물타기인가”라고 비판했다.

그는 “나는 지금 수원 광교 아파트에 6억8000만 원의 전세로 살고 있다”며 “내가 이 전세금에 1억7000만 원 대출을 보태 8억5000만 원을 맞출 테니 장 대표가 정말 자신 있다면 내 집과 교환하자”고 제안했다. 이어 “내일 본회의 들어가기 전에 직접 장 대표 자리로 찾아가겠다”며 “그때까지 답변 주기 바란다”고 밝혔다.

김 의원은 “진정한 서민의 삶은 말로 꾸미는 게 아니라 현실 속에서 함께 겪고 공감하는 데서 시작된다”며 “이제 그만 ‘서민 코스프레’로 국민을 우롱하지 말라”고 덧붙였다.