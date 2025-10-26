'추성훈 딸' 추사랑 폭풍성장…14살 맞아? 우월한 키

이종격투기 선수 추성훈의 딸 추사랑이 모친 야노 시호와의 근황을 공개했다.

추사랑은 지난 23일 "엄마랑 사랑이랑 아이즈매거진 촬영하고 왔Choo"라고 적고 아이즈 매거진(eyesmag)과 함께한 화보를 여러 장 올렸다.

이번 화보는 '아이즈 매거진'과 귀여운 하트 로고가 돋보이는 '꼼데가르송'의 협업으로 탄생했다.

화보 속 추사랑은 꼼데가르송 의상을 입고 야노 시호와 여러 포즈를 취했다.

올해 14살인 추사랑은 놀라운 키와 우월한 비율을 뽐냈다. 추성훈은 지난 9월 본인 소셜미디어에 "딸의 성장은 정말 기쁘고, 참 많이 컸습니다. 2011년생인데 벌써 키가 170㎝나 되었어요"라고 밝힌 바 있다.

추사랑은 강아지를 품에 안은 채 귀여운 매력을 뽐내기도 했다.

이를 본 누리꾼들은 "우리 사랑이 언제 이렇게 컸어? 파이팅. 사랑이", "많이 컸네요. 예뻐요", "엄마 닮아서 진짜 팔 다리가 길다. 부럽다" 등의 댓글을 올렸다.

한편 일본 모델인 야노 시호는 추성훈과 2년여의 열애 끝에 2009년 결혼했다. 2011년 딸 추사랑을 품에 안았다.

이들 가족은 KBS 2TV '해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다'(2013~2016)에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 올해 ENA '내 아이의 사생활'에서 활약했다.

<뉴시스>