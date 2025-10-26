고교생 96% 수행평가에 ‘AI’ 사용…“그대로는 안써” [입시톡톡]

생성형 인공지능(AI)이 널리 쓰이면서 학교생활 전반에서도 AI를 활용하는 사례가 늘고 있다. 진학닷컴이 고교생 대상 설문 조사를 진행한 결과 10명 중 9명은 수행평가에 AI를 쓴다고 답했다.

◆생성형 AI, 수행평가 준비 ‘1순위 도구’

26일 진학닷컴이 전국 고교생 351명을 대상으로 설문 조사한 결과 96.5%는 수행평가 준비 과정에서 생성형 AI를 활용하고 있다고 답했다.

특히 응답자의 46.7%는 ‘대부분 사용한다’, 31.3%는 ‘매번 사용한다’고 해 AI 활용 사례가 많은 것으로 조사됐다. ‘가끔 사용한다’는 응답은 18.5%였다. 반면 ‘거의 사용하지 않는다’는 3.1%, ‘전혀 사용하지 않는다’는 0.3%에 그쳤다.

‘수행평가·생기부 준비 시 가장 자주 사용하는 수단’으로도 AI가 58.4%로 1순위로 꼽혔다. 이어 검색엔진(20.8%), 논문·자료 사이트(10.5%) 등의 순이었다. 진학사는 “과거에는 검색엔진 중심으로 자료를 찾았다면, 이제는 AI를 주요 수단으로 하고 검색을 보조적으로 활용하는 양상”이라고 설명했다.

◆10명 중 8명 ‘절반 이상 수정·보완 후 활용’

다만 학생 대부분은 결과물을 그대로 쓰지 않았다. ‘AI 결과물을 실제 활용하기 전 얼마나 수정하느냐’는 질문에 ‘절반 정도 수정한다’(39%), ‘대부분 수정한다’(37%), ‘전부 새로 쓴다’(4%) 등 전체의 80%가 절반 이상을 수정·보완한다고 답했다.

‘일부만 수정한다’(18.9%)는 응답까지 포함하면, 거의 모든 학생이 AI 결과물을 그대로 사용하지 않고 자신만의 방식으로 가공·재구성하고 있는 것이다. 반면 ‘거의 수정하지 않는다’(1.1%)는 극히 소수에 불과해 AI를 그대로 베끼는 경우는 사실상 드문 것으로 나타났다.

AI 결과물을 수정하는 이유로는 ‘자신의 의견·관점·독창성 반영’(99건)이라 답한 학생이 많아 탐구 과정에서 본인의 생각을 담아 차별화하려는 이들이 많은 것으로 나타났다. 또 ‘학교 평가를 의식’(95건)했다는 응답도 많았다. 생성형 AI 사용 시 감점 가능성을 우려해 학교의 평가 기준에 맞춰 신중하게 활용하려는 것으로 보인다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “고교학점제 도입으로 학교생활기록부의 중요성이 더 커졌고, 생성형 AI의 대중화로 탐구 수준이 전반적으로 높아져 이제는 단순한 활동의 양보다 탐구의 깊이와 차별성이 변별력을 좌우한다”고 분석했다. 이어 “AI가 제안하는 주제가 다소 일반적이거나 유사한 경우가 많아 학생들이 이를 그대로 쓰기보다 자신의 시각을 반영해 수정·보완하는 경향이 뚜렷하다”며 “이 흐름은 앞으로 더욱 강화될 것”이라고 말했다.