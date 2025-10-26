내란 특검, 곧 추경호 소환…‘계엄해제 방해 의혹’ 수사 속도

추경호 전 국민의힘 원내대표가 조만간 국회의 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 출석할 전망이다. 이르면 이번 주 조사가 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다.

26일 법조계에 따르면 특검팀은 최근 추 전 원내대표에게 내란중요임무종사, 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 조사 일정을 통보했다.

추경호 전 국민의힘 원내대표. 연합뉴스

앞서 특검은 추 전 원내대표 측에 출석을 요구하고 일자를 조율해 왔는데, 추 전 원내대표는 국정감사를 마친 뒤 특검 조사에 응하기로 한 것으로 전해졌다. 추 전 원내대표가 속한 국회 정무위원회는 28일 국정감사를 종료하는 만큼 이르면 이번 주 조사가 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.

특검이 현 시점에 추 전 원내대표 소환을 통보한 배경에는 한정된 수사 기한을 고려해 조사를 더 이상 미룰 수 없다는 판단이 작용한 것으로 보인다.

특검은 우선 추 전 원내대표를 불러 한 차례 조사한 뒤, 진술을 토대로 추가 조사가 필요한 부분을 살필 것으로 보인다.

추 전 원내대표는 지난해 12월3일 계엄 선포 직후 의원총회 장소를 여러 차례 바꿔 소속 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. 당시 국민의힘 의원 108명 가운데 90명이 투표에 참여하지 않았는데, 이 과정에서 윤석열 전 대통령과 통화한 사실도 뒤늦게 드러났다.

추 전 원내대표는 본인을 포함한 국민의힘 의원 모두 계엄을 사전에 몰랐단 입장이다. 의원총회 장소를 수차례 바꿔서 계엄 해제 표결을 방해했단 의혹에 대해서도 국회 출입 통제 때문에 불가피했다고 해명했다.

특검은 당시 추 전 원내대표와 함께 있었던 국민의힘 의원들에 대한 참고인 조사 또는 공판 전 증인신문을 시도하고 있다. 당시 원내대표실에서 근무했던 당직자들에 대한 조사도 연일 진행 중이다.