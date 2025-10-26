에이펙 앞두고 "천년고도 품격 지킨다"…불법현수막 없는 경주 만들자

“천년고도 경주는 유네스코 세계문화유산을 품은 대한민국 대표 문화도시입니다. 하지만 도심 곳곳에 무분별하게 걸린 불법현수막은 우리의 눈살을 찌푸리게 하고, 때로는 안전까지 위협합니다.”

주낙영(사진) 경북 경주시장은 26일 “신호등을 가린 현수막이 시민의 안전을 위협한다면, 도심 곳곳을 뒤덮은 불법현수막은 국제관광도시 경주의 품격을 떨어뜨리는 요인중 하나”라며 이 같이 강조했다.

27일 경주에서는 미∙중∙일을 비롯한 21개국 정상과 대표단이 모이는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 개막한다. 주 시장은 26일 세계일보와 인터뷰에서 “전 세계의 이목이 집중되는 이 시기, 깨끗하고 정돈된 거리를 가꾸는 일은 단순한 미관 개선을 넘어 경주의 품격과 신뢰를 지키는 기본이자 시민의 자존심을 보여주는 일”이라고 피력했다. 그는 “이번 에이펙 정상회의가 열리는 기간만큼은 모든 시민이 한마음으로 ‘불법 현수막 없는 경주’를 만들어 가길 제안한다”고 역설했다.

그는 “경주시는 그동안 불법현수막 근절을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다. 그럼에도 불구하고 불법현수막은 숨바꼭질하듯 다시 나타난다. 단속을 피해 옮겨 다니고, 철거해도 며칠이면 다시 게시된다”고 강조했다.

또 “특히 모범을 보여야 할 주체는 정당과 공공기관이라고 생각한다”며 “현행 제도상 ‘정치 활동’이나 ‘정책 홍보’ 등의 명목으로 단속 예외가 적용되다 보니, 도심 곳곳이 관련 현수막으로 뒤덮이고 있는 것”이라고 지적했다.

이어 “현수막을 가장 많이 다는 주체가 정당과 공공기관인 만큼, 이들부터 앞장서서 자제해야 한다”며 “경주시도 꼭 필요한 경우가 아니라면 현수막 게시를 최소화하고, 다른 홍보수단을 적극 활용해 솔선수범하겠다”라고 역설했다.

그는 “무엇보다 중요한 것은 시민 여러분의 작은 실천이다. 이번 에이펙 정상회의 기간만이라도 불법현수막을 걸지 않고, 지정게시대를 활용해 주시고, 위반 사례를 보면 신고해 달라. 작은 손길 하나가 모여 천년고도의 품격을 지키는 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

주 시장은 “에이펙 정상회의는 전 세계에 경주를 알릴 절호의 기회다. 깨끗한 거리, 질서 있는 광고문화야말로 세계인에게 보여줄 진짜 경주의 얼굴이다. 불법현수막 없는 경주, 우리 모두의 힘으로 경주의 자존심을 지켜나가자”고 거듭 강조했다.