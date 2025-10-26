배재웅 부경대 교수, ‘2026년 포스코사이언스펠로’ 선정

국립부경대 배재웅 교수(사진·금속공학)가 포스코청암재단의 ‘제17기 2026년도 포스코사이언스펠로’로 선정됐다.

26일 부경대에 따르면 지난 23일 서울 대치동 포스코센터에서 열린 증서 수여식에서 배 교수가 포스코사이언스펠로 증서를 받았다.

포스코청암재단은 2009년부터 매년 국내 대학과 연구소에서 수학, 물리학, 화학, 생명과학 분야 기초과학과 금속·신소재 및 에너지소재 분야 응용과학을 연구하는 신진교수 30여명을 선정해 2년간 총 1억원의 연구비를 지원하는 ‘포스코사이언스펠로십 사업’을 진행하고 있다.

올해는 전국 75개 대학의 신진교수 440명이 지원해 14대 1의 경쟁률을 기록한 가운데, 배 교수가 제안한 ‘헤테로구조 다성분계 합금 개발 및 응용’이 금속·신소재 분야 연구과제로 선정됐다.

배 교수는 “앞으로의 연구에 더 큰 책임감을 가지라는 격려라고 생각하며 학생들과 함께 지속 가능한 사회를 위한 혁신적인 연구를 이어가고, 미래 과학자를 길러내는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.