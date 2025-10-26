이장우 “12·3계엄 때 간부소집한 간부 질타했다”…국정자원 화재 때도 현장 안 가 [대전시 국감]

12·3 비상계엄 선포 당일 청사에 모습을 드러내지 않았던 이장우 대전시장이 당시 대응을 위해 긴급 간부회의를 소집한 고위공무원을 오히려 질타했던 것으로 드러났다. 이 시장은 지난 9월 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재 때에도 현장을 찾지 않은 것으로 확인됐다.

24일 국회 행정안전위원회의 대전시 국정감사에서 이 시장의 12·3 비상계엄 대응에 대해 민주당 의원들의 공세가 집중됐다. 이 시장은 당일 행적을 설명하는 동시에 민주당의 난타전에 강하게 반발하며 대립각을 세웠다.

이장우 대전시장이 지난 24일 대전시청에서 열린 국정감사에서 더불어민주당 박정현 의원과 설전하고 있다. 국감현장 갈무리

더불어민주당 채현일 의원은 “12·3 불법계엄을 내란이라고 생각하냐, 내란에 동의안하죠”라고 물었다. 이 시장은 “법률적인 판단이 나오면 판단할 문제로 지금 여기(국정감사장)서 제가 얘기할 일은 아닌 것 같다”고 답했다. 이 시장은 12·3비상계엄 선포 당일 행적에 대해 세세히 설명했다.

이 시장은 “계엄 당일 집에 오후 10시쯤 도착했다”며 “이후 TV에서 계엄 선포를 봤고, 시 자치행정국장에 유선보고가 와서 ‘특이사항이 있나, 특이사항 없으면 지켜보고 있으라’고 했다”며 “이후 행정부시장이 두 번 전화해서 보고했는데 간부들 소집했다고 해서 ‘허락도 없이 간부소집을 했냐, 계엄과 대전시 상황이 무슨 연관이 있냐, 특별한 일이 있으면 연락하라”고 했다”고 말했다.

이 시장은 이어 “국가가 내란상태나 외침을 받을 때 외에 군을 동원해서는 안된다고 보고 정치적 상황에서 계엄 선포는 아주 부적절하다”며 “탄핵곽 관련된 헌법적 절차는 국민 모두가 동의해야 한다고 본다”고 덧붙였다.

비상계엄 당일 청사에 모습을 드러내지 않은 이장우 시장은 “집에서 보고받으며 (만일 사태에)대비하고 있었다”고 말해 비판 여론이 일었다. 채 의원이 “계엄에 대한 두려움 때문에 출근 안한 거 아니냐”고 묻자 이 시장은 “그런 걸 두려워하진 않는다. 청사는 평상시대로 폐쇄했다”고 답했다.

민주당 박정현 의원 질의 때는 고성이 오가는 등 신경전이 과열되기도 했다.

박 의원이 “12·3비상계엄 선포 당일 오전 시 확대간부회의 발언을 보면 ‘국회를 해산해야 한다’고 했는데 밥 자리에서나 할 얘기를 시장이 공식자리에서 하는 게 맞나”는 질의를 하던 중 이 시장이 끼어들며 질문과 답변이 겹치는 상황이 발생했다. 이 시장은 박 의원 질문을 자르며 “예산·법안·선거법 일방처리가 폭거라는 얘기”라고 답변하기 시작했고, 박 의원이 “(그렇게 생각하면)국회의 일방적 처리를 윤석열씨한테는 왜 말안했냐”고 질문을 이어가자 또다시 이 시장이 질문에 답변을 얹히며 질문을 무력화했다.

급기야 박 의원이 이 시장의 태도를 지적하며 “질의하는데 왜 자꾸 끼어드냐”고 언성을 높였고, 이 시장은 “소리지르지 말라. 왜 여기(대전시청)와서 소리지르냐”고 응수했다.

신경전은 이어졌다. 박 의원이 “불법계엄 때 집에서 보고 받았다는 데 시민들은 ‘가라앉는 뱃속에 아이들을 버리고 탈출한 혼자 탈출한 세월호 선장을 떠올렸다’고 한다”고 꼬집자 이 시장은 “의원님 생각을 시민 생각이라고 팔지 말라”고 대꾸했다. 신정훈 행안위원장이 이 시장에게 “의원의 말을 듣고 답변하라”고 제지하며 상황을 정리했다.

이날 조춘생 의원은 대전시에 12·3 비상계엄 선포 당시 이 시장의 관용차 기록을 요청했다.

정부 전산망 마비 사태를 불러온 대전 유성구 국정자원 화재 때에도 이 시장은 현장에 방문하지 않은 것으로 밝혀졌다.

채 의원이 “지난 9월26일 발생한 국정자원 화재 때 언제 갔냐”고 질의하자 이 시장은 “보고만 받고 직접 안갔다”고 답했다. 채 의원이 “국가 재난상황인데 안갔냐”고 황당해하자 이 시장은 “지휘권이 행정안전부 장관에 있고 시장이 반드시 가야하는 건 아니다”라고 말했다. 채 의원은 “계엄 때도 집에 있고 초대형 사건이 관내에서 났는데도 안갔나, 당연히 갔을 줄 알고 질문한건다. 대전 관내 모든 현안은 시장 책임”이라고 비판했다.