“이재명 대통령 꿈꾼 뒤 ‘21억’ 대박”…복권 1·2등 동시 당첨됐다

이재명 대통령이 부모님 집에 방문하는 꿈을 꾼 뒤 복권을 구입한 남성이 21억원에 당첨됐다는 사연이 전해져 화제다.

이재명 대통령이 지난 22일 서울 용산 대통령실 청사에서 미국 CNN과 인터뷰를 하고 있다. 오른쪽은 이 대통령의 꿈을 꾼 뒤 복권에 당첨된 남성의 기념 사진. 대통령실 제공·동행복권 홈페이지 캡처

27일 동행복권에 따르면 제285회차 연금복권720+에서 A씨가 1등과 2등에 동시 당첨됐다. A씨는 평소 로또, 연금복권, 스피또 등 소액 복권을 꾸준히 구매해오던 중 최근 충남 아산의 한 판매점에서 연금복권을 구입했다. 계기는 이 대통령이 등장한 꿈이었다.

A씨는 동행복권 홈페이지에 공개된 사연을 통해 “얼마 전 이 대통령이 부모님 댁에 방문해 다과회를 하고 가는 꿈을 꿨다”며 “혹시나 하는 마음에 복권을 샀는데, 놀랍게도 1등과 2등에 동시에 당첨됐다. 아직도 믿기지 않고 실감이 나지 않는다”고 전했다.

이어 “부모님이 일찍 돌아가셔서 어려운 시기가 많았고, 최근에는 경제적으로도 힘든 시기를 보내고 있었다”며 “이번 당첨은 마치 열심히 살아온 저에게 부모님이 보내주신 선물 같아 감사한 마음”이라고 덧붙였다.

A씨는 당첨금을 대출금 상환과 주택 마련에 사용할 계획이다. 연금복권720+ 1등 당첨금은 매달 700만원씩 20년간(총 16억8000만원), 2등은 매달 100만원씩 10년간(총 1억2000만원) 지급된다. A씨는 1등 1매, 2등 4매에 당첨돼 총 21억6000만원 상당의 당첨금을 받게 됐다.