‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 대구로페이 18% 할인판매

대구시는 29일부터 11월9일까지 진행하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’에 맞춰?지역 소비 혜택 제공을 위해 지역화폐인 대구로페이를 총 18% 할인율로 특별할인 판매한다고 26일 밝혔다.

총 할인 판매 규모는 약 429억원으로, 행사 기간 1인당 최대 15만원까지 충전할 수 있다. 한정된 예산 범위 내에서 진행하만큼, 한도가 소진되는 즉시 판매를 종료한다.

한 시민이 대구로페이를 구매하고 있다. 뉴스1

이번 특별할인 판매는 기존 13% 할인 판매와 구분해 구매한도가 별도로 적용해 10월 중 이미 대구로페이를 충전한 시민들도 행사 기간 내 추가로 충전이 가능하다. 특별할인 판매 기간에는 기존 13% 할인 판매가 잠시 중단되며, 행사 종료 후 11월 10일부터 정상 판매가 재개된다.

올해 대구로페이는 현재까지 3980억원 중 3100억원가량이 판매됐다. 할인율이 크게 상향된 이후 소진 속도가 증가하고 있다. 이 추세라면 11월 중 올해 발행 한도가 모두 소진될 것으로 예상된다고 시는 설명했다.

박기환 시 경제국장은 “코리아 그랜드 페스티벌 행사 기간 동안 대구로페이의 높은 할인 혜택을 통해 지역 소비가 더욱 활성화되길 바라며, 지역 소상공인과 시민 모두 이번 할인 축제를 함께 즐기시길 바란다”고 말했다.