세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 대구로페이 18% 할인판매

입력 : 2025-10-26 15:00:54
수정 : 2025-10-26 15:00:53
폰트 크게 폰트 작게
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
구글 네이버 유튜브

대구시는 29일부터 11월9일까지 진행하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’에 맞춰?지역 소비 혜택 제공을 위해 지역화폐인 대구로페이를 총 18% 할인율로 특별할인 판매한다고 26일 밝혔다.

 

총 할인 판매 규모는 약 429억원으로, 행사 기간 1인당 최대 15만원까지 충전할 수 있다. 한정된 예산 범위 내에서 진행하만큼, 한도가 소진되는 즉시 판매를 종료한다.

 

한 시민이 대구로페이를 구매하고 있다. 뉴스1

이번 특별할인 판매는 기존 13% 할인 판매와 구분해 구매한도가 별도로 적용해 10월 중 이미 대구로페이를 충전한 시민들도 행사 기간 내 추가로 충전이 가능하다. 특별할인 판매 기간에는 기존 13% 할인 판매가 잠시 중단되며, 행사 종료 후 11월 10일부터 정상 판매가 재개된다.

 

올해 대구로페이는 현재까지 3980억원 중 3100억원가량이 판매됐다. 할인율이 크게 상향된 이후 소진 속도가 증가하고 있다. 이 추세라면 11월 중 올해 발행 한도가 모두 소진될 것으로 예상된다고 시는 설명했다.

 

박기환 시 경제국장은 “코리아 그랜드 페스티벌 행사 기간 동안 대구로페이의 높은 할인 혜택을 통해 지역 소비가 더욱 활성화되길 바라며, 지역 소상공인과 시민 모두 이번 할인 축제를 함께 즐기시길 바란다”고 말했다.

김덕용 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지