AI가 자산배분 디딤 펀드 수익률 ‘쑥쑥’ [재테크 특집]

대신자산운용이 출시한 ‘대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드’가 올해 탁월한 운용성과를 자랑하고 있다고 26일 밝혔다.



대신증권에 따르면 인공지능(AI)을 활용한 정교한 자산배분을 노릴 수 있는 ‘대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드’는 9월24일 기준 수익률이 19.29%다. 이는 지난해 출범해 1주년을 맞은 디딤 펀드 중에서 가장 높은 수익률이다.

국내외 다양한 자산에 상장지수펀드(ETF) 형태로 분산 투자하며, AI가 예측한 시장 국면에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정하는 것이 이 펀드의 가장 큰 특징이다.



펀드의 핵심 운용전략은 크게 세 가지다. 먼저 대신자산운용이 자체적으로 개발한 생성형 AI가 시장 데이터를 분석해 시장 국면을 분류하고, 각 국면에 적합한 포트폴리오를 생성한다. 아울러 생성형 AI가 제시한 3가지 자산배분 포트폴리오를 기반으로 펀드매니저 협의체가 시장 상황을 종합적으로 판단해 최종 포트폴리오를 결정한다. 생성형 AI가 실시간으로 발생하는 리스크 대응에 늦는 경우를 대비해 펀드매니저 재량으로 적극적인 개입도 가능하다.