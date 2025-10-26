[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 27일 (월요일)

쥐

96년생 현재 하는 일에 만족하자 변동은 불리하다.

84년생 주위의 사람을 잘 살펴야 한다.

72년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요.

60년생 재정문제는 점진적으로 풀린다.

48년생 열심히 일한 보람이 있는 운이다.

36년생 위장이나 간의 건강을 조심하세요.

소

97년생 오전에 지인의 좋은 통신이 온다.

85년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라.

73년생 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라.

61년생 상가나 건물매매는 서남방으로 추진하세요.

49년생 사사로운 정에 집착하면 곤란한다.

37년생 세상에서 가장 외로운 사람인 것 같다.

범

98년생 기본기가 단단하면 난관을 헤쳐나간다.

86년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다.

74년생 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라.

62년생 금전융통은 정씨 박씨 차씨에 부탁하세요.

50년생 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다.

38년생 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다.

토끼

99년생 전문분야에 좀 더 실력을 배양하자.

87년생 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다.

75년생 오늘은 상사에게 술과 밥이 생긴다.

63년생 토지 땅 주택매매는 동북방을 추진하세요.

51년생 누가 진솔한 사람인지를 잘 구별해야 한다.

39년생 건강이 호전되니 마음이 편하다.

용

00년생 여성은 남성문제로 고민한다.

88년생 이성의 기쁨이나 도움을 받는 운이다.

76년생 부단한 노력만이 인정받는 유일한 길이다.

64년생 일을 분리해서 처리하고 한꺼번에 처리하지 마라.

52년생 금전문제는 서북방으로 진출하세요.

40년생 건강에 이상이 올 수 있으니 검진 받아라.

28년생 싼것이 비지떡이니 조심하자.

뱀

01년생 신용상 문제가 생긴다.

89년생 전문적인 일에 공부와 노력에 집중하자.

77년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다.

65년생 장래을 준비하는 일에 공부하게 되는 운이다.

53년생 점포매매매는 기쁨 소식이 오는 운이다.

41년생 금전융통은 서남방으로 진출하세요.

29년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

말

02년생 자신의 생각을 변심하지 말자.

90년생 처음부터 적극적으로 상대방을 끌어당겨라.

78년생 변화에 역행하지 않고 순리를 따르도록 해라.

66년생 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라.

54년생 신용문제 금전관계은 희소식이 오는 운이다.

42년생 손에서 모두 놓아 버리면 새털처럼 가볍다.

30년생 열심히 하지만 상대방이 인정치 않다.

양

03년생 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

91년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다.

79년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요.

67년생 오늘은 돈 쓸 일이 많다.

55년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요.

43년생 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다.

31년생 下心하시고 자신의 세계를 추구하세요.

원숭이

04년생 순탄한 국면에 접어들었다.

92년생 오늘은 오후에 약속하면 일이 성사 된다.

80년생 금전융통은 김씨 지씨 양씨에 부탁하세요.

68년생 목표를 정하고 협력자를 구하라.

56년생 재정문제는 김씨 조씨 임씨에 부탁하세요.

44년생 굴러가는 공을 잡으려하다가는 놓치기 쉽다.

32년생 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익.

닭

05년생 출비나 소모에 신경쓰자.

93년생 밤에 일을 하는 사람은 건강에 조심하라.

81년생 노력한 것 이상의 성과를 거둘 수 있다.

69년생 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다.

57년생 상가나 건물매매는 남동방으로 추진하세요.

45년생 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다.

33년생 집안이 소란하면 밖으로 나가지 마라.

개

06년생 동고동락하던 사람과 갈등이 온다.

94년생 직장에 인간관에 갈들이 일어난다.

82년생 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다.

70년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다.

58년생 금전융통은 희소식이 오는 운이다.

46년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다.

34년생 먹구름이 걷히며 햇볕이 따사롭다.

돼지

95년생 직장으로 오전에 동남방에서 연락이 오는 운이다.

83년생 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라.

71년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다.

59년생 아파트 빌라 주택매매는 동서방으로 추진하세요.

47년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

35년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 크게 성장한다.