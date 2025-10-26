보험 가입땐 경품 ‘팡팡’… 이벤트 행사 [재테크 특집]

삼성생명

삼성생명이 오는 31일까지 삼성생명 다이렉트 홈페이지에서 보장형, 금융형 보험상품에 가입한 고객에게 경품을 제공하는 이벤트를 실시한다고 26일 밝혔다.



먼저 보장형 상품 가입 고객을 대상으로 보험료 납입 구간별 네이버페이 포인트를 제공한다. 대상 상품은 ‘(경증간편) 입원건강보험’, ‘정기보험’, ‘(신간편) 암치료보험’, ‘암보험(갱신형·비갱신형)’, ‘치아보험’, ‘(신간편) 뇌심건강보험’이다. 월 보험료 2만5000원 이상, 월 보험료 1만5000원 이상 가입 시 각각 네이버페이 포인트 2만원, 1만원을 제공한다. ‘더플러스 종신보험’은 월 보험료 3만원 이상 가입 시 신세계상품권 3만원을 제공한다.

금융형 보험상품을 처음 가입하는 고객을 위한 이벤트도 진행 중이다. ‘삼성 인터넷 NEW 연금저축보험’, ‘삼성 인터넷 NEW 연금보험’ 상품의 월 보험료 10만원 이상 가입 시 네이버페이 포인트 3만원을 제공한다. 경품은 월 보험료에 따라 다르며 3회차 납입 및 정상 유지 시 내년 1월 말에 제공한다.



삼성생명 관계자는 “추수의 계절 가을을 맞아 노후에 나를 위한 추수도 미리 준비할 수 있는 이벤트”라며 “니즈에 맞는 상품 가입과 경품 혜택까지도 누리기 바란다”고 말했다.