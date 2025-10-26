생성형 AI 활용 광고로 마케팅 차별화 [재테크 특집]

우리카드

우리카드가 지난 9월 론칭한 프리미엄 브랜드 ‘디오퍼스(the OPUS)’의 첫 상품 ‘디오퍼스 실버 카드’의 생성형 인공지능(AI) 광고가 주목을 받고 있다.



이 광고는 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 세계적인 인기를 얻은 한국 전통 민화 속 호작도를 모티브로 삼아 호랑이와 까치가 카드 속으로 들어가는 장면을 생성형 AI를 활용해 실감나게 구현했다. 전통적 요소와 첨단기술을 결합한 시도로, 브랜드 호감도를 효과적으로 높였다는 평가를 받았다. 지난 8월 공개된 첫 생성형 AI 활용 광고 ‘카드의정석2’도 맹수들의 생동감 있는 움직임과 독특한 음향효과로 화제를 모았다.

생성형 AI를 활용해 제작한 프리미엄 상품 ‘디오퍼스 실버 카드’의 광고 영상. 우리카드 제공

신상품 디오퍼스 실버 카드는 합리적 비용으로 프리미엄 카드 혜택을 누리기 원하는 고객의 수요에 맞춰 쇼핑, 여행 서비스 업종 포인트 적립 혜택을 강화했다. 국내 특급호텔, 면세점, 골프장 등에서 이용금액의 최대 3%가 적립되며, 국내 전 가맹점에선 실적 및 한도 없이 1% 적립이 가능하다. 카드를 오래 이용할수록 더 많은 혜택을 누릴 수 있다. 연회비는 15만원이며 상품과 관련한 자세한 사항은 우리카드 홈페이지나 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.