"패딩 어디 뒀더라"…영하 1도까지 '뚝', 월요일 아침 확 추워져 [친절한 날씨]

월요일인 27일은 강원 철원과 대관령 등의 최저기온이 영하 1도까지 떨어지는 등 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 아침 최저기온은 -1∼11도, 낮 최고기온은 9∼17도로 예보됐다.
26일 기상청에 따르면 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다.
전국은 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도에는 구름이 많겠다.
제주도와 울릉도·독도에는 5㎜ 미만 비가 내리겠으며 전라권에도 0.1㎜ 미만 비가 흩뿌리는 곳이 있겠다. 기온이 뚝 떨어지면서 해발고도 1000ｍ 이상 높은 산지에는 0.1㎝ 미만 눈이 날리는 곳도 있겠다.
전국 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠고 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.
한편 28일 아침에는 올가을 들어 가장 추운 날씨가 예상된다. 이번 추위는 주 중반부터 한반도의 찬 공기가 물러나면서 예년 늦가을 날씨를 회복할 것으로 보인다고 기상청은 밝혔다.