이재용, 정중동 속 ‘뉴 삼성’ 드라이브 준비

27일 삼성전자 회장 취임 3주년



사법 족쇄 벗고도 비전 등 발표 없어

에이펙 행사 등 준비 ‘조용한’ 취임일

젠슨 황과 경주 회동 등 차분한 준비

연말 인사로 지휘 본부 재건 등 전망

이재용(사진) 삼성전자 회장이 27일 취임 3주년을 맞는다. 10년간의 사법 족쇄가 풀린 뒤 맞이하는 첫 취임일로, 이 회장은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 행사 참석과 다가올 연말 인사 등을 앞두고 정중동 행보를 이어갈 것으로 알려졌다.



26일 재계에 따르면 이 회장은 27일 취임 3주년 관련 별도 행사나 메시지 없이 조용한 취임일을 보낼 예정이다. 이 회장은 2022년 회장 취임 당시에도 취임사 없이 바로 집무에 돌입한 바 있다.



재계에선 이 회장이 직접적인 메시지보단 가시적인 경영 성과로 자신이 그리는 ‘뉴 삼성’을 짐작하게 하는 행보를 지속할 것이라는 관측이 나온다. 지난 7월 ‘삼성물산·제일모직 부당 합병’ 의혹에 대해 대법원이 무죄를 확정하면서 사법 리스크를 완전히 털어낸 이 회장이 어떤 비전을 발표할지 관심이 집중됐지만, 이 회장은 지난 24일 이건희 선대회장 5주기 추도식까지도 별다른 메시지를 내지 않았다.



삼성전자는 대신 이 회장의 7월 말 미국 출장 이후 테슬라, 애플 등 ‘큰손’과의 대규모 계약 체결 사실을 알렸고, 챗GPT 개발사인 오픈AI가 주도하는 초거대 인공지능(AI) 인프라 프로젝트인 ‘스타게이트’와 관련해 전방위적인 파트너십을 체결하는 등 잇따른 경영 성과를 공개했다.



이 회장은 취임일 이후 에이펙 정상회의와 최고경영자(CEO) 서밋을 앞두고 세계적인 기업 경영자들과의 만남을 준비하는 등 평소와 비슷한 움직임을 보일 전망이다. 에이펙 기간 이 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 회동이 예상되는 가운데 둘이 만날 경우 삼성전자가 반도체 사업의 핵심 제품인 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급에 한 발짝 더 다가갈지 업계 시선이 쏠린다.



이 회장은 에이펙 뒤에는 삼성전자 정기인사에 집중할 것으로 보인다. 11월 말부터 12월 초까지 △사장단 △임원 인사 △조직 개편이 순차적으로 이뤄질 예정이다. 그가 사법적 굴레에서 벗어난 뒤 단행되는 첫 번째 인사인 만큼 대규모 조직 개편이 있을 것이라는 관측도 나온다. 무엇보다 재계 안팎에서 공감대가 커지고 있는 삼성그룹의 지휘 본부 재건, 이 회장의 등기이사 복귀 여부 등이 관심사로 떠올랐다.



한편 삼성 19개 관계사는 25∼26일 하반기 공채 지원자를 대상으로 삼성직무적성검사(GSAT)를 실시하며 인재 확보를 지속했다. 지난달 삼성은 향후 5년간 6만명을 신규 채용해 차세대 성장사업 육성과 청년 일자리 창출에 적극 나설 계획을 밝힌 바 있다.