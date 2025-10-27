현대건설, 美 대형원전 첫 기본 설계 계약

페르미 아메리카와 4기 건설 추진

美 원전시장 내 입지 강화 발판 마련

현대건설이 국내 기업 중 최초로 미국 대형 원전 프로젝트 기업과 기본 설계 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 급성장하고 있는 미국 원전 시장 내 입지를 강화할 발판을 마련했다는 평가가 나온다.



현대건설은 지난 24일 미국 에너지?데이터센터 리츠(REITs) 기업인 페르미 아메리카와 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스’ 내 대형 원전 4기 건설에 관한 기본설계 용역 계약을 체결했다.



페르미 아메리카는 차세대 AI 구현에 필수적인 기가와트(GW)급 전력망 구축을 선도하고 있는 미국의 민간기업으로, 트럼프 1기 정부에서 에너지부 장관을 지낸 릭 페리가 토비 노이게바우어와 공동 설립했다. 이 기업은 원전, 가스?태양광 발전, AI데이터센터를 설립해 직접 전력을 공급하고, AI인프라를 부동산 자산화해 투자자들에게 배당수익을 돌려주겠다는 구상을 밝히며 세계적인 주목을 받았다.



‘복합 에너지 및 인공지능 캠퍼스’는 페르미 아메리카가 텍사스주 아마릴로 외곽 약 2119만㎡ 부지에 조성하는 세계 최대 규모의 민간 전력망 단지다. 페르미 아메리카는 AP1000 대형 원전 4기, 소형모듈원전(SMR), 가스복합화력, 태양광 및 배터리에너지저장시스템(BESS)을 결합한 총 11GW(기가와트) 규모의 독립형 전력 공급 인프라와 이를 연계할 초대형 하이퍼스케일 AI데이터센터의 단계적 구현을 계획하고 있다.



현대건설은 이번 계약에 따라 대형 원전 4기 건설의 첫 단계인 △부지 배치 계획 개발 △냉각 방식 검토 △예산 및 공정 산출 등 기본설계를 수행할 예정이다.