도시 풍경을 스케치북에… “창의적 커뮤니티의 출발점”

‘2025 어반 스케치 in 광주’ 성료



전국서 모인 120여 명의 스케쳐스

12명씩 한 조 이뤄 원데이 클래스

스케치·응용법 등 미술 기법 공유

“역사적 의미·공간 문화를 재조명”

청명한 가을 하늘에 뭉게구름이 떠다닌 25일 광주 동구 국립아시아문화전당 주변은 도시의 풍경을 그리고 기록하는 스케쳐스들로 붐볐다. 접이의자에 앉은 스케쳐스들은 눈앞에 마주한 도심의 가을 풍경을 작은 스케치북에 담아냈다.



세계일보와 광주시, 국립아시아문화전당이 공동 주최하고 광주어반스케치&드로잉협회 주관으로 이날 열린 ‘2025 어반 스케치 in(인) 광주’는 도시를 걷고 문화를 기록하는 스케쳐스들의 축제장이 됐다. 전국에서 모인 120여명의 스케쳐스는 12명씩 한 조를 이뤄 10곳에서 초청강사의 원데이 클래스로 각자만의 독특한 어반 스케치의 세계를 그려냈다.

25일 광주 동구 국립아시아문화전당 하늘마당에서 ‘2025 어반스케치 in(인) 광주’ 행사의 기념식을 마친 전국의 스케쳐스들이 ‘문화도시 광주’를 외치며 환호를 하고 있다. 광주어반스케치&드로잉협회 제공

국립아시아문화전당 하늘마당 잔디밭에는 어반 스케치 워크숍 초청강사 리피디(이승익) 작가의 삼각대 위에 작은 스케치북 하나가 펼쳐졌다. 리피디의 주변에는 광주와 충남 천안·공주에서 참가한 여성 어반스케쳐 수강생들 12명이 둘러앉았다. 리피디의 손 끝에서 연필이 움직이더니 어느새 밑그림 드로잉이 완성됐다.



“나뭇잎을 그릴 땐 3가지 방법으로, 선을 위에서 아래로 그을 때도 손목을 오른쪽으로 틀어서 내리면 비뚤어지지 않아요.” 리피디의 한마디 한마디에 수강생들은 온 신경을 집중했다. 스케쳐스들의 눈은 리피디의 손을 향해 있었지만 스케치하는 기법과 응용하는 방법까지 세심한 설명에 고개를 끄덕였다. 한 참가자는 핸드폰을 꺼내 드로잉이 완성돼 가는 과정을 모두 동영상과 사진으로 담았다. 1시간쯤 지나 리피디의 어반 스케치 작품이 완성되자 수강생들은 박수를 치고 환호했다. 이후 수강생들은 리피디가 말한 포인트를 마음에 새기면서 같은 풍경을 담담히 그려냈다.



광주 진월동에서 왔다는 이은진(46)씨는 “광주에서 어반 스케치 행사를 한다는 소식을 듣고 3개월 전에 참가신청을 하게 됐는데 전국 각지에 회원들이 이렇게 많은 관심을 갖고 있다는 것에 놀라웠다”며 “그동안 전시만 보는 게 아니라 같이 그림을 그리면서 일상 속의 느낌을 공유하는 것만으로도 하루가 힐링이 된다”고 말했다.



비슷한 시간 옛 전남도청 민원봉사실 앞에도 12명의 스케쳐스가 초청강사 그림쟁이 지니(박성진)의 수업 듣기에 귀를 쫑긋 세웠다. 이곳은 5·18민주화운동 최후 항쟁지로 역사적인 의미가 있는 장소다. 그림쟁이 지니는 건물을 심플하게 그리면서도 주변에서 열리는 축제현장을 현장감 있게 담아내야 한다고 설명했다. 스케치북 양면에는 어느 새 나뭇잎 사이로 보이는 하얀색 건물과 청소년들의 축제 모습이 그려졌다. 전북 남원에서 온 윤미자(59)씨는 “1년 전부터 어반 스케치를 배우고 있는데, 현장에서 강사로부터 지도를 받으니 실력이 쑥쑥 늘어나는 것 같다”며 “역사적인 건물을 스케치북에 담아 마음도 뿌듯하다”고 했다.



이기식 세계일보 사장은 개회사에서 “광주 어반 스케치는 5·18의 역사적 의미를 현대적 시선으로 재조명하고 광주도심 공간의 문화 재생을 실험적으로 기획하는 매우 뜻깊은 프로젝트”라며 “전국의 어반스케쳐들이 함께 교류하고 협업하는 이번 자리는 단절보다는 연결, 추억보다는 기록, 그리고 과거보다는 미래로 나아가는 창의적 커뮤니티의 출발점이 될 것”이라고 말했다.



강기정 광주시장은 축사에서 “도심의 풍경을 담아내는 어반 스케치는 광주 문화도시에 걸맞은 문화자원”이라며 “전국의 어반스케쳐스들이 광주의 도심을 기록하는 데 부족함이 없도록 지원하겠다”고 강조했다.