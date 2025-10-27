10명 중 6명 “언론 역할은 공약 검증·팩트체크” [매니페스토-내일을 바꾸는 약속]

선거 감시 기능 기대감 높아

정책선거 모델 ‘독일식’ 선호

국민은 언론이 선거 공약을 검증하고 쉽게 설명해주길 바란다는 기대감을 나타냈다. 더불어 유권자 이해도를 높일 수 있도록 독일·호주·영국 등 정책선거 문화가 자리 잡은 해외 사례를 참고할 필요성이 있다고 봤다.



26일 세계일보·리서치뷰의 ‘매니페스토 국민 인식조사’ 결과를 보면, 지난 6월 치러진 제21대 대통령선거 당시 정책선거 활성화를 위해 언론이 가장 잘한 역할로는 ‘정당·후보자 공약 검증과 팩트체크’(29.0%)가 꼽혔다. 이어 ‘정당·후보자 공약 간 차이점 및 장단점 비교 분석’(16.0%), ‘정책선거의 필요성 홍보’(8.9%) 순이었다. 다만 언론의 역할을 체감하지 못했거나(모름) ‘기타’ 역할을 응답한 유권자는 46.1%에 달했다. 이에 대해 조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “정서적으로 양극화된 상황에서 많은 정보를 접하다 보니 비교적 덜 자극적인 언론의 정책선거 보도가 인상 깊게 남지 않은 탓”이라고 분석했다.

그럼에도 유권자들은 여전히 언론의 감시 기능에 대한 요구가 많았다. ‘향후 공직선거에서 정책선거 활성화를 위해 언론이 가장 집중해야 할 역할’을 묻는 질문에 절반이 넘는 57.8%는 ‘정당·후보자 공약 검증과 팩트체크’를 언급했다. 이어 ‘정당·후보자 공약 간 차이점 및 장단점 비교 분석’(23.9%), ‘정책선거의 필요성 홍보’(10.0%) 순이다. 특히 30대(62.6%)·40대(67%)·50대(69.5%)와 여성(60.8%) 응답자들은 ‘공약 검증과 팩트체크’를 원하는 목소리가 60%를 상회했다. 안일원 리서치뷰 대표는 “향후 선거에서 언론의 역할에 대한 기대는 매우 높은 것으로 해석된다”고 짚었다.

해외의 정책선거 활성화 제도에 대한 선호도는 차이를 보였다. ‘가장 필요한 해외 모델 선호도’를 묻는 말에 ‘독일식 유권자 맞춤형 정책 추천’(26.3%), ‘호주식 공약집에 대한 독립적인 재정 검증’(24.6%)이 높은 지지를 얻었다. ‘영국식 정당의 상세한 매니페스토 정책집’(17.5%)이 뒤를 이었다. 해외 매니페스토 사례가 국내에 잘 소개되지 않은 탓에 ‘모름·기타’는 31.6%로 비교적 높게 나타난 것으로 추정된다.



세대와 정파별로 선호 모델은 달랐다. 유권자가 정치적 쟁점 질문에 답하면 자신과 잘 맞는 정당을 알 수 있도록 하는 독일식 모델 선호도는 40대(31.2%)·50대(30.9%)·60대(30.4%) 등 중장년층과 진보층(34.9%)에서 높았다. 반면 후보자가 공약을 낼 때 재정 효과와 필요한 예산 등을 분석해 재정 현실성을 살펴보는 호주식 모델은 20대(26.2%)·30대(26.0%) 등 청년층과 보수층(26.9%)에서 높은 선호도를 보였다. 구체적인 수치 목표까지 자세히 담은 정책서 형식의 영국식 모델은 20대(19.7%)·30대(21.4%) 등 청년층과 보수층(21.2%)이 크게 호응했다.

<매니페스토 국민 인식조사 개요> 조사대상 / 전국 만 18세 이상 성인남녀 조사기간 / 2025년 10월 17일(금) ~ 19일(일) 표본크기 /1000명 표본추출 / 성별, 연령대별, 권역별 인구 구성비에 따른 비례할당추출 보정방법 / 2025년 6월말 행정안전부 주민등록인구통계 기준 성별, 연령별, 지역별 가중치 부여(셀가중) 조사방법 / 구조화된 설문지를 이용한 ARS 자동응답 전화 조사 (무선 RDD 100%) 응답률 / 2.1% 표본오차 / 95% 신뢰수준에서 최대 허용오차 ±3.1%포인트 조사주관 / 세계일보 조사기관 / 리서치뷰

※ 본 기획물은 정부 광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.