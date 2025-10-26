‘대만 광복절’ 두고 양안갈등 가열… 中 베이징서 80주년 경축 리셉션

中, 기념일 지정… ‘하나의 중국’ 의지

대만 “ 공산당과 관계 없는 날” 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 대만 문제에 대해 논의하겠다고 예고한 가운데 ‘대만 광복 기념일’을 두고 양안(중국과 대만) 간 갈등이 불거졌다.



중국중앙(CC)TV는 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실이 25일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 대만 광복 기념일 제정을 축하하는 리셉션을 개최했다고 보도했다. 대만 중앙통신(CNA)에 따르면 이날 리셉션은 대만 광복 80주년 기념대회에 이어 열렸으며 행사에는 왕후닝 인민정치협상회의(정협) 주석, 리간제 당 중앙위원회 통일전선공작부장, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 장유샤 중앙군사위원회 부주석 등이 참석했다.

사진=EPA연합뉴스

왕 주석은 “대만 광복 80주년이라는 역사적 순간에 중국공산당과 국가는 기념일을 제정해 전국 각 민족 인민이 ‘하나의 중국’ 원칙을 견지하고 국가 주권과 영토 수호가 굳건하다는 입장을 보여줬다”고 말했다.



대만 광복 기념일은 1895년부터 일제 치하에 있던 대만이 1945년 일본이 패전하면서 10월25일 중화민국 국민정부에 반환된 것을 기념하는 날이다. 대만에서는 국민당 집권 시기 법정 공휴일이었지만 2000년 집권한 대만 독립 성향의 민주진보당(민진당) 정권이 중화민국에 반환된 것을 ‘광복’이라 볼 수 없다며 공휴일에서 제외한 바 있다.



베이징에서 열린 행사와 관련해 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 “대만 광복절은 중화인민공화국(중국)과 아무런 관련이 없다”며 “일본과의 전쟁에 실질적 공헌이 없었던 중국공산당과도 관계가 없다”고 비판했다.



또 이날 자유시보 등에 따르면 대만 고등법원은 대만 북부 육군 6군단 부사령관(중장)을 지낸 가오안궈 대만군정부 총소집인에 대해 중국 대륙을 위해 조직을 결성하려다 미수에 그친 죄 등으로 지난 23일 징역 7년6개월을 선고하고 범죄 수익 몰수를 명령했다. 그는 2018년 양안 교류 과정에서 중국 정부에 포섭돼 약 962만대만달러(약 4억5000만원)에 달하는 불법 지원금을 받은 것으로 파악됐다.