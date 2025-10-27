“덥고 불편”… 육군 상징 ‘베레모’ 사라진다

軍, 전투력 저하·예산중복 지적에

2027년 기본 군모로 전투모 지정

육군의 상징으로 꼽히는 베레모의 단계적 폐지가 추진된다.

26일 국회 국방위원회 소속 더불어민주당 박선원 의원이 육군본부로부터 제출받은 자료에 따르면, 육군은 지난달부터 베레모와 전투모 혼용 확대를 시범적용하고 있다. 2027년에는 전투모를 기본 군모로 지정해 보급을 늘리는 방안을 추진 중이다.

베레모가 전통과 상징성이 있으나 폭염이 심한 여름철에는 착용·관리가 어렵고, 유사시에는 방탄 헬멧을 착용하므로 전투력 향상에 큰 도움이 되지 않는다는 지적이 제기되어 왔다. 지난 1월 육군이 1사단 등 8개 부대 1730명을 대상으로 진행한 설문조사 결과에선 베레모보다 전투모를 선호하는 장병이 93%에 달했으며, 전투모로 군모를 단일화하는 데 찬성하는 비율도 65%나 됐다.

베레모와 전투모를 함께 착용하면서 예산도 중복 투입되고 있다. 베레모는 개당 6830원, 전투모는 6300원이며 지난해 베레모 조달금액은 11억원이었다.

이 같은 문제점이 지적되면서 육군은 베레모 및 전투모 착용 지침을 개선해 왔다. 2020년 3월에는 베레모의 단점을 보완하기 위해 전투모를 ‘특수군모’로 도입했고, 같은 해 8월에는 흐리고 비 오는 날에는 영내에서 전투모를 쓸 수 있도록 했다. 2021년 2월에는 휴가·외출·외박을 제외하면 영내·외에서 전투모를 착용할 수 있게 했다.

하지만 베레모와 관련한 민원이 지속하자 베레모의 단계적 폐지를 골자로 하는 기본군복 개정을 추진하게 됐다. 육군은 지난달부터 1단계로 휴가·외출·외박 때도 베레모와 전투모를 혼용할 수 있도록 하는 방안을 시범적으로 시행 중이다.