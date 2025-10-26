'싹쓰리' 이효리·유재석·비 재결합?…캐롤송으로 컴백 예고

싹쓰리. M.net '엠카운트다운'

이효리, 유재석, 비를 멤버로 했던 그룹 '싹쓰리'가 겨울 캐롤송으로 컴백할 것을 암시했다.

지난 25일 유튜브 채널 '핑계고'의 "부부 동반은 핑계고"라는 제목의 영상에는 이효리, 이상순, 홍현희, 제이쓴이 게스트로 출연했다.

유재석은 이상순이 훌륭한 기타리스트였다고 말하며 "싹쓰리를 할 때 블라인드로 작곡가분들이 작곡해 준 음악을 듣고 픽을 하는 거였는데 마지막을 픽했다. 그게 '다시 여기바닷가'였다"고 말했다.

'다시 여기바닷가'는 싹쓰리가 지난 2020년 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 무대를 선보였던 곡으로 이상순이 작곡했다.

유튜브 채널 '뜬뜬'

이효리는 "오빠가 작곡한 노래중 저작권 1위지?"라고 이상순에게 물었고 이상순은 "저도 놀랐다. 될거라고 상상도 못했다"고 답했다.

그러다 유재석이 "여름 대표곡 하면 '다시 여기 바닷가'가 아직도 있다"고 하자, 이효리는 "싹쓰리 한 번 또 안뭉치냐"고 물었다.

제이쓴도 "겨울 이런거 없냐"며 캐롤같은 겨울 시즌송에 대한 기대감을 내비치자 유재석은 "그렇지 않아도 한번 얘기하려고 했다"고 답해 기대감을 높였다.

유튜브 채널 '뜬뜬'

제이쓴에 이어 홍현희도 "겨울 곡 한번 만들어주시면"이라고 유도하자, 유재석은 "효리가 얘기해서가 아니라 저도 나름 효리한테 어떨까 말을 하려고 했다. 지훈이에게 말을 해봐야한다"고 답했다.

이에 이효리는 이상순에게 "종소리 좀 듣고 오빠 준비해"라고 말해 웃음을 자아냈다.

싹쓰리는 지난 2020년 MBC '놀면 뭐하니?'에서 결성된 그룹으로 '여름 안에서(Remake)', '다시 여기 바닷가' 등 여름 분위기에 걸맞는 곡으로 많은 관심을 받았다.