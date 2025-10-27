이재명 대통령이 망중한에 떠올린 ‘마왕’… ‘신해철이 던진 질문’ 다시 꺼냈다

"'예술이 세상을 변화시킬 수 있는가'"… 李대통령, 故신해철 11주기 추모



李 “청년들에겐 '생각하는 힘'을,

기성세대에는 '성찰할 용기'를,

일깨워준 상징적 존재" 회고

이재명 대통령은 고(故) 신해철의 11주기를 하루 앞둔 26일 "그가 꿈꾸던 자유롭고 정의로운 세상, 누구도 소외되지 않는 공동체는 여전히 우리 앞에 놓인 과제" 라고 추모했다.

이 대통령은 이날 페이스북에서 "시대의 음악인이자 양심이던 고 신해철 님은 청년들에게는 '생각하는 힘'을, 기성세대에는 '성찰할 용기'를 일깨워준 상징적 존재"라며 이같이 밝혔다.

사진=이재명 대통령 페이스북 캡처

이 대통령은 "그가 세상에 던진 질문은 결코 가볍지 않다"며 "누구도 쉽게 답하지 못하는 문제, 모두가 외면하던 불완전한 현실에 정면으로 맞서며 우리에게 두려움 대신 용기를 택하자고 말했다. 음악으로 고립된 이들의 손을 잡았고 상처 입은 이들과 걸음을 맞춰 함께 걸었다"고 평가했다.

이어 "'예술이 세상을 변화시킬 수 있는가'하는 본질적 질문을 다시금 생각한다"며 "그의 삶이 전하는 메시지는 앞으로도 우리가 나아갈 길을 밝혀주는 등불이 되리라 믿는다"고 적었다.

이 대통령은 지난달 별세한 할리우드 배우 로버트 레드퍼드의 '정치가 아닌 예술이 바로 치유의 힘'이라는 말을 함께 상기시키기도 했다.

2022년 당시 이재명 더불어민주당 대선후보가 포스터 사진 작업 도중 강영호 사진작가의 요청으로 ‘마왕’ 신해철의 무대의상을 입고 찍은 사진. 강 작가 인스타그램 캡처

앞서 강영호 사진작가가 지난 23일 자신의 인스타그램에 '신해철과 이재명'이라는 제목의 게시물을 통해 이 대통령이 신 씨의 무대의상을 입고 촬영한 사진을 공개해 화제를 모은 바 있다.

두 차례 이 대통령 대선 포스터 작업을 함께 했던 강 작가는 "2022년 당시 이재명 후보가 대선 포스터 사진 작업 후 내 개인적인 부탁을 친히 받아들여 내가 보관하고 있던 신해철 유품인 무대의상 한 벌을 입고 찍은 것"이라면서 "정치인에게 전혀 쓸데없어 보이는 사진을 부탁했을 때 모델 이상으로 기꺼이 콜라보레이션을 해주는 이재명은 이미 있는 길뿐 아니라, 새로운 길을 만들어가는 사람으로 보인다"고 했다.