메이저 제패 호주교포 이민지·그레이스 김, 여자골프 국가대항전 우승 이끌다

호주, 미국 꺾고 여자골프 대항전 인터내셔널 크라운 우승 (고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 26일 경기도 고양시 뉴코리아CC에서 열린 LPGA 한화라이프플러스 인터내셔널 크라운 결승전에서 미국을 제치고 우승한 호주 대표팀이 왕관을 쓰고 기뻐하고 있다. 2025.10.26

호주교포 이민지(29·하나금융그룹)와 그레이스 김(25)은 호주 여자프로골프를 대표하는 선수들이다. 세계랭킹 3위 이민지는 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십을 제패했고 그레이스 김도 메이저 에비앙 챔피언십에서 정상에 올랐다.

이민지와 그레이스 김이 이끄는 호주가 여자 프로골프 국가대항전에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 이민지,그레이스 김, 해나 그린, 스테파니 키리아쿠가 팀을 이룬 호주는 26일 경기 고양의 뉴코리아 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운(총상금 200만달러) 결승전에서 미국을 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다. 2014년 창설돼 올해 5회째인 인터내셔널 크라운은 선수 4명씩으로 구성된 8개 팀이 출전해 여자 골프 최강국을 가리는 대회다. 2014년 스페인, 2016년 미국, 2018년 한국, 2023년 태국에 이어 이번엔 호주가 우승하며 5차례 대회에서 각기 다른 팀이 트로피를 가져갔다. 우승한 호주는 상금 50만달러(약 7억2000만원)를 받았다.

기뻐하는 이민지 (고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 26일 경기도 고양시 뉴코리아CC에서 열린 LPGA 한화라이프플러스 인터내셔널 크라운 결승전 17번홀에서 이민지가 우승을 확정한 후 두 손을 번쩍 들고 기뻐하고 있다. 2025.10.26

이날 준결승과 결승전, 3·4위전은 각각 두 선수가 공 하나를 번갈아 치는 포섬매치 1경기와 싱글 매치플레이 2경기로 치러졌다. 준결승전에서 월드팀과 한 차례씩 싱글 매치를 주고받은 호주는 포섬에서는 한 홀 차로 뒤지던 18번 홀(파4) 버디로 승부를 연장전으로 끌고 간 뒤 두 번째 홀에서 승리하며 극적으로 결승에 올랐다.

결승에선 첫 번째 싱글 매치에 나선 이민지가 에인절 인을 두 홀 차로 제압하며 유리한 고지를 선점했다. 이민지는 인에게 한 홀 차로 밀리던 15번 홀부터 3개 홀을 내리 따내며 역전승을 거뒀다. 그린은 두 번째 싱글 매치에서 계속 앞서 나가다 17번 홀 버디로 노예림을 두 홀차로 제압해 호주의 우승이 확정됐다. 이민지는 준결승과 결승 싱글 매치에서 모두 승리해 우승의 주역이 됐다. 그레이스 김은 준결승 2차 연장전에서 버디 퍼트를 떨어뜨려 호주에 승리를 안긴 뒤 결승 포섬 매치에서도 상대를 앞섰다.

우승 확정 기뻐하는 호주 대표팀 (고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 26일 경기도 고양시 뉴코리아CC에서 열린 LPGA 한화라이프플러스 인터내셔널 크라운 결승전 17번홀에서 호주 대표팀이 우승을 확정한 후 기뻐하고 있다. 2025.10.26

준결승에서 일본을 물리치고 결승에 오른 미국은 9년 만의 정상 탈환에 실패했다. 세계랭킹 2위 넬리 코르다(27)가 부상으로 대회 출전을 포기한 것이 뼈아팠다. 3·4위전에서는 이번 대회 처음 참가한 월드팀이 일본을 상대로 두 번의 싱글 매치를 따내며 3위를 차지했다. 월드팀의 리디아 고(뉴질랜드)가 다케다 리오를 3홀 차, 찰리 헐(잉글랜드)이 후루에 아야카를 4홀 차로 눌러 승리를 이끌었다.

김효주, 유해란, 고진영, 최혜진으로 대표팀을 구성해 안방에서 7년 만의 우승에 도전한 한국은 전날 조별리그 최종 3차전에서 일본에 지면서 B조 3위에 그쳐 4강에도 들지 못하는 수모를 당했다.