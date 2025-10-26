'李대통령 책사' 이한주 민주연구원장 사의…"할 일 마쳤다"

李대통령 체제 민주연구원·국정기획위원회 이끈 정책 멘토

이재명 정부의 국정기획위원장을 지내는 등 이 대통령의 대표적 책사로 꼽힌 이한주 민주연구원장이 지난 8월 사의를 밝힌 것으로 확인됐다.



이 원장은 26일 연합뉴스와의 통화에서 "8월 말쯤에 국정기획위원회를 마무리 지으면서 (민주연구원장으로서의) 업무를 마무리했다는 (당 지도부에) 말씀을 드렸다"고 밝혔다.



이 원장은 "최근 민주연구원에 대한 개선 방향에 대해서 준비했다고 (당 지도부에) 말씀을 드렸다"며 "내가 있던 자리가 좋아지기를 바라는 마음"이라고 덧붙였다.



당헌 상 민주연구원장 임기는 2년으로, 이 원장의 임기는 내년 4월까지다. 임기 만료보다 약 6개월 앞서 사의를 표명한 것이다.



이 원장은 "큰일을 하는데 무슨 임기가 있겠나"라며 "대선을 치러냈고 국정기획위를 했으면 내가 할 일을 다한 것"이라고 사의 배경을 설명했다.



경기연구원장을 지낸 이 원장은 이 대통령의 40년 지기 '멘토'로 알려져 있다. 이 대통령의 대표 정책 브랜드였던 기본소득 정책의 밑그림을 그린 것으로 전해졌고, 지난 대선에서 선대위 정책본부장을 맡아 정책 공약을 설계하기도 했다.



정권 출범 후에는 새 정부의 인수위원회 격인 국정기획위 위원장을 맡아 이재명 정부 국정 방향성을 세우는 데 일조했다.



민주연구원장직은 이 대통령이 당 대표였던 작년 4월부터 맡아왔다.

<연합>