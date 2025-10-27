서동주, 경차 타고 VIP 행사 갔다 쫓겨났다 “수준에 맞게 살뿐”

유튜브 채널 '서동주의 또도동' 화면 캡처

변호사 겸 방송인 서동주가 VIP 행사장에서 겪은 일화를 공개했다.

최근 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '구독자 여러분! 우리 집으로 초대합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유튜브 제작진은 "명품을 안 사는 이유가 있냐"고 물었다. 이에 서동주는 "가죽을 최대한 소비를 안 하려고 하는데 명품은 가죽인 경우가 많다. 가죽이 아닌 제품인데 명품이라면 쓸 때도 있다"고 밝혔다.

이어 "제가 부유하지 않다. 제 수준에 맞게 사는 부분도 있다"고 덧붙였다.

서동주는 경차를 몰았다가 민망해진 일화를 밝히기도 했다. 그는 "얼마 전에 큰 브랜드 행사에 갔는데 제가 경차를 탄다. 레이를 모는데 엄청 좋은 차들이 줄줄이 있는데 그사이에 제가 끼게 됐다"며 "일하시는 분들이 잘못 온 줄 알고 돌려 나가라고 하더라"라고 털어놨다.

그는 "그런 상황에서 내렸는데, 마침 그 행사장이 통유리로 돼서 안에서 수십명이 쳐다보고 있더라. 평소에 진짜 신경 안 쓰는데 그날은 약간 민망했다"고 말했다.

그러면서 "아니다. 내가 더 당당하게 해야겠다 싶었다. 경차 너무 좋아하고 레이가 진짜 편하다. 이거 없으면 큰일 날 뻔한 경우도 많았어서, 당당해야겠다고 마인드 컨트롤했다. 다음 레이도 나온다고 하더라. 그래서 신청해놨다"고 전했다.

한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 모델 출신 방송인 서정희의 딸이다. 서동주는 최근 에세이 '완벽한 유결점'을 냈다. 변호사이자 방송인, 작가로 살아온 서동주가 자신의 삶에서 마주한 균열과 결점, 그리고 그 속에서 발견한 힘을 기록한 책이다.