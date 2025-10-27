월급쟁이부자들, 하반기 테크 리드급 인재 대규모 채용…“플랫폼 고도화 가속”

직장인 재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)이 2025년 하반기 테크 부문 리드급 인재를 집중 채용한다고 27일 밝혔다.

월급쟁이부자들은 종합 자산형성 플랫폼으로의 도약을 본격화하기 위해 이번 채용을 기획했다. 핵심 인재 확보를 통해 IT 역량을 강화하고, 플랫폼 중심의 비즈니스 확장에 속도를 내겠다는 전략이다.

모집 분야는 △CPO(Chief Product Officer) △PO 리드 △프론트엔드 개발 리드 △백엔드 개발 리드 △데이터 분석 리드 등 총 5개 직군이다. 접수는 오는 11월 14일까지 월급쟁이부자들 공식 채용 페이지를 통해 진행된다.

회사는 이번 채용을 통해 “고객 가치 중심으로 문제를 정의하고 실행을 통해 임팩트를 만들어내는 리더형 인재”를 찾고 있다. 단순한 직무 수행 능력뿐 아니라, 조직 전체 목표와 팀의 방향성을 일치시키며 협업을 주도할 수 있는 리더십을 중시한다.

월급쟁이부자들 관계자는 “안정적인 재무 구조를 바탕으로 성장하는 스타트업 환경에서 리더십 역량을 키우고 커리어를 주도적으로 확장할 수 있는 기회가 될 것”이라고 설명했다.

2018년 설립된 월급쟁이부자들은 재테크 교육과 커뮤니티 서비스를 중심으로 꾸준히 성장해왔다. 고객의 자산 형성을 실질적으로 돕는 콘텐츠 운영 전략으로 소모성 마케팅을 최소화하면서 창립 이후 지속적인 흑자를 유지하고 있다.

최근에는 사업 다각화에도 나섰다. 지난 8월에는 중개 솔루션 ‘구해줘내집’ 베타 서비스를 출시하며 프롭테크(Proptech) 영역으로 확장했다. 향후에는 교육 콘텐츠·커뮤니티·프롭테크를 유기적으로 연결하는 통합형 자산 플랫폼으로 진화할 계획이다.

이정환 대표는 “플랫폼의 영향력이 커지는 만큼 빠른 실험과 개선을 통해 단기간 내 성과를 창출하고, 기술을 비즈니스 임팩트로 연결하는 리더형 인재를 찾고 있다”며 “사용자 경험을 넘어 시장을 바꾸는 주도적인 성장의 여정에 함께할 분들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

한편, 월급쟁이부자들은 이번 리드급 채용과 별도로 프로덕트 오너(PO) 부문 경력직 채용도 같은 기간 병행한다. 지원 자격은 3년 이상의 PO 또는 프로덕트 매니저(PM) 경력 보유자다.