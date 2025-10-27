'세계의 눈 경주에' APEC주간 시작…한미·한중·미중정상회담도

27일부터 이틀간 고위관리회의…이후 각료회의·정상회의

29일 한미·30일 미중·내달 1일 한중정상회담…미중 정상 첫 '동시 국빈방한'

세계의 눈이 쏠린 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간이 27일 시작했다.



자유무역 질서와 다자주의가 흔들리는 가운데 21개 회원이 APEC 회의에서 이른바 '경주 선언' 도출에 성공할지 주목된다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석의 방한을 계기로 대형 양자외교의 장도 펼쳐진다.

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 26일 경북 경주화백컨벤션 내부가 통제돼 시민들이 발길을 돌리고 있다.

'우리가 만들어가는 지속 가능한 내일: 연결, 혁신, 번영'을 주제로 한 올해 APEC 정상회의 주간의 시작은 27∼28일 진행되는 최종고위관리회의(CSOM)다.



의장국인 한국 정부는 이 자리에서 정상회의 준비 상황 및 올해 APEC 정상회의 핵심 성과로 추진하는 '인공지능(AI) 협력' 및 '인구구조 변화 대응' 관련 논의 현황 등을 참가국들과 공유할 예정이다.



최종고위관리회의 결과는 29∼30일 이어지는 외교·통상 합동각료회의(AMM)에 보고된다.



합동각료회의는 APEC 정상회의 직전 최종 점검의 성격을 갖는 장관급 회의로, APEC 21개 회원 외교·통상 장관이 참석한다.



디지털 협력을 통한 지역 도전과제 대응이 논의되는 1세션과, 신기술을 활용한 역내 공급망 강화 방안을 의논하는 2세션으로 나뉘어 진행된다.

(왼쪽부터) 트럼프 미국 대통령, 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석. AP로이터연합뉴스

최종고위관리회의와 합동각료회의를 통해 APEC 회원들은 이달 31일부터 다음 달 1일까지 진행되는 정상회의를 성공적으로 개최하기 위한 마지막 준비를 하게 된다.



이 과정을 통해 APEC이 최종 정상회의 결과물인 '경주 선언'에서 다자간 무역 체제에 대한 지지기반을 얼마나 유지할 수 있을지 윤곽이 더 뚜렷해질 것으로 보인다.



정부는 '경주 선언'과 별도로 올해 중점 의제인 AI 협력 등에 대한 결과문서 채택도 추진 중이며, 합동각료회의 레벨에서도 별도의 공동성명 채택이 협의되고 있다.



이재명 대통령이 의장을 맡는 APEC 정상회의 본회의는 31일 열리는 1세션과 다음 달 1일 2세션으로 진행된다.



'더욱 연결되고 복원력 있는 세계를 향하여'를 주제로 한 1세션에서는 무역과 투자 증진을 위한 협력 방안이 논의되며, 2세션은 '미래의 변화에 준비된 아시아 태평양 비전'을 의제로 AI 발전, 인구 구조 변화 등의 흐름 속에서 아태 지역의 신성장 동력 창출 방안을 논의한다.



정부는 31일 APEC 참석 각국 정상들을 위한 만찬도 주재한다.



아울러 28∼31일 경주에서는 대한상공회의소(대한상의) 주최로 'APEC CEO 서밋'이 열린다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 비롯해 세계를 대표하는 기업인들이 대거 참석하며 이재명 대통령이 29일 개막식에 특별 연사로 참여한다.



외신에 따르면 트럼프 대통령도 방한 첫날인 29일 APEC CEO 오찬에서 기조연설을 할 예정이다.

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간 개막을 하루 앞둔 26일 경북 경주 보문단지 내 경주화백컨벤션센터(HICO) 인근에 펜스가 설치돼 있다.

아울러 APEC 주간은 한미·미중·한중 정상회담 등이 잇따라 열리는 한국 외교의 '슈퍼위크'가 될 전망이다.



트럼프 대통령이 29일부터 1박 2일간, 시진핑 중국 국가주석이 30일부터 2박 3일간 국빈 방한한다. 미중 정상의 동시 국빈방문은 사상 처음이다.



위성락 국가안보실장은 지난 26일 KBS '일요진단'에 출연해 "(미중) 두 건의 국빈 방문을 하는 것은 특이하고 서울에서 하지 않는 국빈 방문은 초유의 일"이라고 말했다.



29일 오후에 예정된 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 한미 정상회담에서는 그간 난항을 빚어온 한미 관세협상이 마무리되고 '안보 패키지'까지 매듭지을 수 있을지 주목된다.



이어 30일에는 트럼프 대통령 2기 취임 후 처음으로 미중 정상이 회담을 갖는다. 전 세계적 주목을 받을 미중 정상회담 무대로는 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루가 유력한 것으로 알려졌다.



11년 만에 방한하는 시진핑 주석과 이 대통령의 한중 정상회담은 다음 달 1일 열린다. 그간 미중 전략경쟁 속에서 완전한 복원 궤도에 좀처럼 이르지 못했던 한중관계가 새로운 전기를 마련할지 주목된다.



이밖에 취임 후 처음으로 한국을 찾는 다카이치 사나에 신임 일본 총리와의 한일 정상회담도 APEC 기간 개최된다.

<연합>