대통령실, 부동산 민심에 “안타깝고 송구…불가피한 고육지책”

이규연 대통령실 홍보소통수석은 최근 부동산 정책과 관련해 부정적 여론에 대해 “안타깝고 송구하다는 말씀 먼저 드려야 될 것 같다”고 밝혔다.
이 수석은 27일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연 부동산 정책 관련 질문에 “일부 불편이 일어나고 있는 것에 대해서 송구하다는 말씀 먼저 드리겠다”면서도 “현시점에서 불가피한 정책이라는 말도 드리고 싶다”고 말했다.
이 수석은 “부동산의 폭등이라는 게 미래에 재앙이 될 수밖에 없고 이것을 방치했을 경우에는 더 큰 문제가 될 수 있기 때문에 고육지책이었다”고 설명했다. 이 수석은 이어 “생애 최초 주택담보인정비율(LTV)은 여전히 생애 최초의 건 70%를 유지하고 있다. 또 15억원 이하 아파트는 최대 6억의 대출이 현재도 가능하다는 점을 강조해 드리고 싶다”면서 “저희가 약간 불편을 드리고 한 것은 송구하지만 우리의 정책 구조는 분명히 부동산 투기수요를 억제하고 급격한 집값 상승을 붙잡기 위한 조치”라고도 덧붙였다.
이 수석은 10·15 부동산 대책에 따라 “(시장이) 안정화 추세로 가고 있는 것이 아니냐는 판단을 하고 있다”면서 보유세 인상, 재건축초과이익환수제 등 추가 대책에 대해서는 선을 그었다.
이 수석은 ‘갭투자’ 논란으로 사퇴한 이상경 전 국토부 차관과 관련해서는 김윤덕 국토부 장관이 이재명 대통령에게 이 차관의 사의를 받아들이는 것이 좋겠다고 의견을 제시했다고 전했다.
야당에서 이어지는 김용범 대통령실 정책실장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이억원 금융위원장 사퇴 요구에 대해선 “야당 대표에 대한 부동산 문제도 나와 있다. 그분들(정책실장 등)이 다주택자가 아니다”라고 반박했다.