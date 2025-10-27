농협 농업박물관, 도심 속 가을걷이 체험행사 성료

농업박물관은 지난 23일 서울 중구 도심에 조성된 농업박물관 야외농원에서 어린이들과 함께하는 ‘가을걷이’ 행사를 성황리에 개최했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 농업박물관은 지난 23일 서울 중구 도심에 조성된 농업박물관 야외농원에서 어린이들과 함께하는‘가을걷이’행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 5월 모내기를 통해 심었던 벼를 수확하는 뜻 깊은 시간으로, 박물관 홈페이지를 통해 사전신청을 받아 참여한 어린이 14명이 함께 했다.

참가 어린이들은 야외농원에서 홀태를 활용한 전통 가을걷이를 직접 체험하며 특별한 경험을 쌓았다. 수확한 볍씨를 주머니에 담아보고 볏단을 현장에서 만들어 보는 등 도시에서는 접하기 어려운 농경문화를 온몸으로 느끼며 수확의 기쁨을 함께 나눴다.

하해익 농업박물관장은 “어린이들의 진지함과 호기심 어린 눈빛을 보며 새삼 이런 체험행사의 소중함을 느낀다”며 “앞으로도 농업과 농촌의 소중한 가치를 널리 알리고 언제나 지역사회와 함께하는 박물관이 되겠다”고 말했다.

농협 농업박물관은 농업과 농촌의 소중한 전통문화를 계승 발전시키고 쌀의 우수성과 소비촉진을 위해 다채롭고 풍성한 전시와 교육체험행사를 지속적으로 개최하고 있다.