부산교육청, 2026년부터 3년간 84개 특수학급 신·증설한다

부산시교육청이 지속적으로 늘어나는 특수교육 수요에 적극 대응하기 위해 앞으로 3년간 총 84학급 규모의 특수학급 증설에 나선다.

부산교육청은 지속적인 특수교육대상 학생의 증가에 대응하고, 학교 간 과밀 해소 및 통합교육 실현을 위해 2026~2028년 특수학급 신·증설 추진계획을 수립·시행한다고 27일 밝혔다.

부산시교육청이 특수교육 수요에 대응하기 위해 앞으로 2028년까지 총 84학급 규모의 특수학급을 증설한다. 부산시교육청 제공

부산은 전체 학생 수 급감에도 불구하고, 특수교육대상 학생 수는 매년 증가하는 추세다. 2020년 6221명에서 올해 7646명으로 약 23% 증가했다. 이에 따라 올해 실시한 중장기 진학수요조사 결과를 기반으로, 학생 수와 지역별 교육수요를 반영해 2028학년도까지 총 84학급(유 10, 초 25, 중 31, 고 18)의 특수학급을 단계적으로 신·증설할 계획이다. 계획대로 추진되면 특수학급 수는 현재 701학급에서 2028년 785학급으로 늘어나게 된다.

특수학습 신·증설 추진계획의 주요 내용은 △5년 주기의 중장기 진학수요 전수조사 체계 도입 △진학수요 조사 기반 특수학급 설치 대상학교 사전 예고제 시행 △특수학급 설치 거부 ‘정당한 사유’ 기준 마련 등 책무성 강화 △특수학급 신·증설비(이전비 포함) 및 장애인 편의시설 정비 등 지원 확대 △공·사립 3학급 이상 학교 교사 1명 추가 배치 검토 등이다.

특히 신·증설 학교에는 신설학교 3년, 증설학교 1년 간 ‘통합교육 여건 조성 및 교수·학습비’를 지원해 통합교육 캠프, 교사·학부모 연수, 외부 강사 활용 프로그램 등을 통해 장애·비장애 학생이 함께 배우고 성장할 수 있는 통합교육 문화를 적극적으로 조성할 계획이다. 또 학교 여건에 따라 기존 3500만원 이내인 지원금을 4000만원 내외로 상향하고, 시설·설비비, 교재·교구 구입비, IoT(사물인터넷) 스마트교실 구축비 등을 탄력적으로 지원한다.

부산교육청은 이번 계획을 통해 특수학급 설치 부담을 완화하고, 학교의 자발적 참여를 유도함으로써 특수교육대상 학생의 적정 배치와 교육기회 형평성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김석준 부산교육감은 “이번 특수학급 신·증설 계획은 학생 개개인의 학습권을 보장하고, 특수교육대상 학생이 가까운 학교에서 통합교육을 받을 수 있도록 지원하기 위한 것”이라고 강조했다. 그러면서 “특수학급 신·증설에 그치지 않고, 특수학교 배치를 희망하는 학생이 가까운 곳에서 교육받을 수 있도록 소규모 특수학교·분교장 등 다양한 형태의 특수학교 설립 방안을 지속적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.