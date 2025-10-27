세계일보
[속보] 10·15 부동산 대책, 국민 절반 ‘단기적인 효과를 거둘 것’ [리얼미터]

입력 : 2025-10-27 13:11:59
수정 : 2025-10-27 13:11:58
양다훈 기자 yangbs@segye.com
지난 26일 서울 남산에서 아파트 단지 모습이 보이고 있다. 뉴시스

10·15 부동산 대책에 대해 국민 절반 가까이는 단기적인 효과를 거둘 것으로 본다는 여론조사가 27일 나왔다.

 

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23∼24일 만 18세 이상 남녀 1천1명에게 10·15 부동산대책이 주택 가격 안정화에 미치는 단기 효과를 물은 결과 응답자의 49.8%는 '효과가 있을 것'이라고 답했다.

 

'효과가 없을 것'이라는 응답은 43.2%, '잘 모름'은 7.1%로 각각 조사됐다.

 

서울(51.5%)과 인천·경기(54.4%), 강원(54.4%), 광주·전라(56.9%), 제주(58.6%)에서는 '효과가 있을 것'이라는 응답이 과반이었다.

 

반면 대구·경북(53.0%)과 부산·울산·경남(50.7%)에서는 전체 응답자의 절반 이상이 이번 대책에 대해 '효과가 없을 것'이라고 전망했다.

 

이번 조사는 무선 100％ 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의전화걸기(RDD) 자동응답시스템(ARS) 방식으로 진행됐으며 응답률은 4.1%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

