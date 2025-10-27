롯데렌터카, 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 렌터카 부문 14년 연속 1위

사진=롯데렌탈 제공

롯데렌탈(대표이사 최진환)의 대한민국 No.1 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 한국생산성본부 주관 2025년 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 렌터카 부문에서 14년 연속 1위에 올랐다고 27일 밝혔다.

NBCI는 브랜드 인지도와 이미지, 고객 충성도를 조사해 브랜드 경쟁력을 점수화하고 브랜드 경영 활동을 객관적으로 평가하는 지표다. 매년 국내 주요 산업을 대상으로 브랜드 경쟁력을 평가해 100점 만점을 기준으로 산출된다.

올해 NBCI 조사는 지난 4월부터 3개월간 최근 1년 이내 1회 이상 렌터카 서비스를 이용한 경험이 있거나 현재 이용하고 있는 20세 이상 59세 이하 남녀 고객을 대상으로 실시됐다.

롯데렌터카는 78점으로 렌터카 부문 1위를 기록했다. 장·단기렌터카 맞춤 혜택을 제공하고 신규 서비스를 선보인 것이 브랜드 경쟁력을 높이는데 주효했다.

최진환 롯데렌탈 대표이사는 “14년 연속 NBCI 1위라는 영예는 고객의 실제 생활 속 편의와 혜택을 강화하기 위한 롯데렌터카의 끊임없는 노력, 그리고 신뢰와 성원으로 함께해주신 소비자들이 있었기에 가능한 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 롯데렌탈 임직원 모두가 만족도 높은 브랜드 경험을 제공하고 고객이 가장 먼저 떠올리는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.