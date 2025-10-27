렉서스, KPGA 마스터즈 투어서 전동화 라인업 전시

사진=렉서스코리아 제공

렉서스코리아가 오는 10월 30일부터 11월 2일까지 경기도 여주시 페럼클럽에서 열리는 한국프로골프협회(KPGA) 투어 ‘2025 렉서스 마스터즈(LEXUS MASTERS)’ 대회 현장에서 다양한 전동화 모델을 선보이며, 갤러리들에게 렉서스만의 프리미엄 브랜드 가치와 다채로운 볼거리를 제공할 예정이라고 27일 밝혔다.

이번 대회에는 플래그십 모델 ‘L 시리즈(LS·LM·LX)’를 비롯해 프리미엄 SUV 라인업 ‘NX’, ‘RX’ 등 렉서스의 주요 전동화 모델이 전시된다. 지난해에 이어 브랜드의 전동화 비전을 직접 체험할 수 있는 무대로, 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 전동화 라인업을 한눈에 만나볼 수 있다.

잔디 광장에 조성된 ‘렉서스 팬 빌리지’에는 플래그십 SUV '디 올 뉴 LX 700h(THE ALL-NEW LX 700h)'와 플래그십 MPV ‘LM 500h 4인승 로얄 그레이드’가 전시된다.

챔피언 세리머니가 펼쳐지는 18번 홀에는 플래그십 MPV ‘LM 500h 4인승 로열 그레이드’가 전시된다. LM 500h는 렉서스가 ‘이동의 개념’을 새롭게 정의하며 선보인 플래그십 MPV의 정점으로, 브랜드가 추구하는 ‘움직이는 라운지(Moving Lounge)’ 콘셉트를 구현한 모델이다.

경쾌한 음악과 갤러리들의 환호가 이어지는 16번 홀에는 하이브리드 SUV인 ‘NX 350h’가 전시되어, 홀인원을 최초로 달성한 선수에게 부상으로 제공된다.

이외에도 8번 홀에는 플러그인 하이브리드 SUV ‘RX 450h+’, 14번 홀에는 플래그십 하이브리드 세단 ‘LS 500h’가 전시되어 렉서스의 전동화 기술과 다양한 라인업을 한자리에서 경험할 수 있다.

콘야마 마나부 렉서스코리아 사장은 “렉서스는 단순한 이동 수단을 넘어 고객 한 사람 한 사람에게 다채로운 럭셔리 라이프스타일을 제공하기 위해 꾸준히 노력해오고 있다”며 “올해 진행되는 렉서스 마스터즈는 선수와 갤러리 모두 열정과 환호 속에서 렉서스가 추구하는 전동화 비전과 프리미엄 감성을 직접 체험할 수 있는 특별한 무대가 될 것”이라 말했다.

한편, 대회 기간 동안 ‘LM’, ‘LX’, ‘NX’, ‘RX’ 등 전동화 모델을 갤러리 셔틀버스로 운영해, 이동 중에도 렉서스 특유의 정숙하고 안락한 주행 감성을 직접 체험할 수 있다.