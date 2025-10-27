특검, 황교안 압수수색… “내란 선전·선동 혐의 고발건 관련” [3대 특검]

尹 탄핵심판 선고 앞두고 헌재 협박 발언 혐의

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 27일 황교안 전 국무총리에 대한 강제수사에 착수했다.

내란 특검팀은 이날 황 전 총리 주거지에 대한 압수수색영장을 집행 중이라고 밝혔다.

황교안 전 국무총리가 윤석열 전 대통령 탄핵심판 선고를 앞둔 지난 2월28일 서울 종로구 성균관대학교 앞에서 탄핵 반대 집회에서 발언하고 있다. 뉴스1

특검팀은 “경찰에 내란 선전·선동 혐의로 고발돼 이첩된 건”이라며 “구체적인 혐의는 확인하기 어렵다”고 설명했다.

황 전 총리는 윤석열 전 대통령의 탄핵심판 선고를 앞두고 열린 집회와 기자회견 등에서 헌법재판소를 협박하는 취지의 발언을 해 국헌 문란 행위를 고무하거나 옹호한 혐의로 경찰에 고발됐다.

그가 이끄는 부정선거부패방지대는 올해 2월 문형배 당시 헌재소장 권한대행 자택 앞에서 문 대행의 사퇴를 촉구하는 집회를 열었고, 3월에는 헌재 앞 기자회견에서 “만약 헌재가 정당성과 절차적 합법성을 모두 상실한 이 탄핵소추를 인용한다면 그 파장은 이루 말할 수 없다”며 “걷잡을 수 없이 번져가는 폭동이 일어날 것”이라고 경고했다.

이에 시민단체 촛불승리전환행동은 “윤 전 대통령 탄핵심판 선고를 앞두고 내란 세력들의 헌재 협박과 폭동 사주, 선동이 심각한 수준으로 치닫고 있다”며 황 전 총리 등을 내란 선전 혐의로 경찰 국가수사본부에 고발했다.

경찰로부터 사건을 넘겨받은 특검팀은 고발장을 검토한 뒤, 제기된 의혹에 대한 규명이 필요하다고 보고 이날 압수수색을 통해 본격적인 수사에 착수했다. 특검팀은 확보한 압수물을 분석한 후 황 전 총리를 불러 기자회견의 목적과 발언 취지 등을 조사할 것으로 보인다.