군산 개사동 패총 학술조사 착수…서해안 선사문화 복원 ‘첫걸음’

전북 군산시 개사동 일대에서 신석기시대부터 삼국시대에 이르는 유물이 출토된 패총(貝塚)에 대한 본격적인 학술 조사가 시작됐다.

50㎝ 이상 두께로 켜켜이 쌓인 조개더미 속에서 청동기시대부터 삼국시대에 이르는 다양한 유물이 함께 발견된 전북 군산시 개사동 패총 유적. 군산시 제공

군산시는 국립완주문화유산연구소를 통해 오는 12월 15일까지 약 두 달간 ‘군산 개사동 패총’의 유적 분포와 층위를 조사한다고 27일 밝혔다. 패총은 과거 사람들이 먹고 버린 조개껍데기와 생활 쓰레기가 오랜 세월 퇴적돼 형성된 유적으로, 조개무덤 혹은 조개더미로도 불린다.

특히 조개껍질 사이에 당시의 토기, 석기, 골각기(뼈·뿔로 만든 도구), 동물 뼈 등이 썩지 않고 남아 있어 당시 생활상과 자연환경을 복원할 수 있는 중요한 고고학 자료로 평가받는다.

전북 서해안 도서·연안에는 120여 곳의 패총이 남아 있으며, 이 가운데 군산 지역에만 80여 곳이 밀집돼 있다. 그중에서도 군산 개사동 패총은 50㎝ 이상 두께로 켜켜이 쌓인 조개더미 속에서 청동기시대부터 삼국시대에 이르는 다양한 유물이 함께 발견되는 등 고고학적으로 높은 연구 가치를 지닌다. 규모와 보존 상태가 가장 양호한 유적으로 손꼽히며, 인근의 선제리 유적과 미룡동 고분군 등과 함께 군산의 선사~고대 문화권을 입체적으로 보여준다.

군산은 서해에서 금강·만경강으로 이어지는 교통의 관문이자 고대 해상 교역 요충지로, 선사시대부터 고려시대에 이르는 650여 곳의 문화유적이 분포해 있다.

전북 군산시 개사동 패총 유적지 일대 전경. 군산시 제공

연구소는 이번 조사를 통해 패총의 분포 범위와 퇴적층 구조를 자세히 파악하고, 시기별 인류 거주 양상과 생태환경 변화를 규명할 계획이다.

군산시는 연구소와 함께 군산 지역 문화유산 조사·연구 협력과 공동 사업 추진, 문화유산 활용을 위한 학술·행정 지원 협력, 군산의 고유 문화유산 가치 제고 활동 등을 함께 추진할 계획이다.

군산시 관계자는 “개사동 패총은 서해안 지역의 대표적인 생활 유적 중 하나”라며 “당시 주민들의 식생활과 생태환경, 사회구조를 종합적으로 이해하는 데 중요한 단서가 될 것”이라고 말했다.